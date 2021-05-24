На что рассчитывает Маск, собираясь со своей Tesla в Россию

Всерьез думать о продажах Tesla в России он не собирался. Поэтому у нас получилось, как с iPhone — официальных продаж нет, а iPhone — есть. Купив всей страной полмиллиона iPhone, мы все же обратили на себя внимание производителя и получили легальные поставки, сервис и гарантии. С автомобилями сопоставимый путь проделала Infiniti. Нам так понравился FX-35, что мы бросились за ним в Америку и привезли, сколько влезло на пароходы. Тем самым разбудив японцев, расширивших от удивления глаза. Увидев масштаб потребления, с опозданием в целую вечность, бренд Infiniti зашел в Россию, и теперь с завистью смотрит на Acura, проспавших вход, но не проспавших выход и вовремя спрятавшихся обратно в Америке.

Илон Маск допустил возможность официального присутствия Tesla у нас: «Думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе». Для чего не потребуется ничего особенного, кроме давно выученного: «откат», «взятка», «на лапу».

Строить шоу-румы, сервисные центры, обзаводиться менеджерами в галстуках не придется. Это вполовину облегчает задачу. Хотя сертификация, доставка, растаможка неизбежны. Но и они решаются привычно: «откат», «взятка», «на лапу»…