Почему нельзя откладывать покупку нового или подержанного автомобиля до осени

Сегодня ценники новых автомобилей так больно кусаются, что многие россияне не могут позволить себе машину из салона даже с кредитом. А потому они вынуждены идти на вторичный рынок, если необходимость в личном транспорте действительно высока. Только вот, похоже, что и «бэушки» в обозримом будущем станут роскошью. Ведь и их прайсы тоже активно растут.

Так, по данным агентства «Автостат», в мае подержанные автомобили подорожали на 2,2%. Если в апреле средняя стоимость машины с пробегом составляла 726 000 рублей, то в прошлом месяце этот показатель вырос до 742 000 целковых. В начале же года средний ценник вообще был на уровне 688 000 — то есть по сравнению с январем прайс вырос на 8%.

Если же проводить параллель с прошлым годом — между результатами мая 2020 и 2021 — то цена подержанных автомобилей увеличилась на 23%. В денежном эквиваленте эта разница составляет 140 000 рублей.

Учитывая все вышесказанное, тем, кто задумался об обновлении своего транспортного средства, имеет смысл поспешить. Тем более, что летом, как правило, большинство россиян «вкладывается» в отпуск, и покупательская активность на «вторичке» падает. Следовательно, выше шансы не только отыскать хороший вариант, но и получить от продавца скидочку.