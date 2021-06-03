Чем хорош прием «торможение двигателем», кроме самого торможения

В современных автошколах учат многому и довольно долго. Однако одно дело прослушать курс молодого бойца, а другое — применять приобретенные теоретические знания на практике. Например, о таком приеме, как торможение двигателем знают многие, кто учился, а не покупал водительские права. Однако по неопытности пользоваться им боятся, либо стесняются. А зря. Ведь такой способ замедлить тяжелый автомобиль весьма эффективен. К тому же, он может сохранить кому-то жизнь, если тормозная система машины по каким-то причинам отказала.
Но есть еще пара плюсов использования данного приема, о которых вряд ли рассказывали в автошколе.
Печально, но факт: молодые водители с целью сэкономить топливо забывают о безопасности, и на затяжных спусках по каким-то ведомым только им причинам, двигаются, что называется, накатом, выключая коробку передач в «нейтраль».
Во-первых, это совсем небезопасно. Ведь случись уворачиваться от вылетевшего в лоб грузовика, на включение передачи уйдут драгоценные доли секунд, за которые автомобиль с включенной передачей уже бы уходил на безопасную траекторию.
Во-вторых, включение «нейтрали» совершенно не экономит топливо, как бы ни хотелось в это верить начинающим водителям. Все дело в том, что в нейтральном положении коробки передач двигатель продолжает работать.
А вот если, двигаясь на скорости, коробку оставить в передаче и отпустить педаль газа, то подача топлива в двигатель останавливается. Мотор работает действительно вхолостую. Экономия, конечно, небольшая, но она, в отличие от езды на «нейтрали», точно есть. К тому же, автомобиль готов к непредвиденным ситуациям — когда того требуется, можно просто поддать газу, топливо пойдет в цилиндры, и вы без проблем сможете совершить любой маневр: увернуться от фуры, ускориться для обгона.
Торможение двигателем также помогает охладить силовой агрегат, если в системе охлаждения возникли непредвиденные проблемы. Бывает так, что после простоя в пробке, вырываешься на свободный участок трассы, и замечаешь, что стрелка температуры вылезла в красную зону. Естественно, у водителя возникает желание остановиться, и разобраться, в чем проблема. Однако делать этого не стоит.
Сперва лучше разогнаться, а затем, не выключая передачу, отпустить педаль газа (если, конечно, трасса настолько свободна). Подача топлива в камеры сгорания прекращается. А набегающие потоки воздуха остужают подкапотное пространство, радиатор и сам двигатель. При этом охлаждающая жидкость продолжает циркулировать по системе, потому как трансмиссия не «отсоединяла» колеса от двигателя. А следовательно, коленвал, приводные ремни, генератор и, конечно же, помпа, отвечающая за циркуляцию ОЖ в системе охлаждения продолжают двигаться и работать.
Как говорится, все приходит с опытом. И главное, не забывайте, что дураки учатся на своем опыте, а умные — на чужом.