Чем хорош прием «торможение двигателем», кроме самого торможения

В современных автошколах учат многому и довольно долго. Однако одно дело прослушать курс молодого бойца, а другое — применять приобретенные теоретические знания на практике. Например, о таком приеме, как торможение двигателем знают многие, кто учился, а не покупал водительские права. Однако по неопытности пользоваться им боятся, либо стесняются. А зря. Ведь такой способ замедлить тяжелый автомобиль весьма эффективен. К тому же, он может сохранить кому-то жизнь, если тормозная система машины по каким-то причинам отказала.

Но есть еще пара плюсов использования данного приема, о которых вряд ли рассказывали в автошколе.

Печально, но факт: молодые водители с целью сэкономить топливо забывают о безопасности, и на затяжных спусках по каким-то ведомым только им причинам, двигаются, что называется, накатом, выключая коробку передач в «нейтраль».

Во-первых, это совсем небезопасно. Ведь случись уворачиваться от вылетевшего в лоб грузовика, на включение передачи уйдут драгоценные доли секунд, за которые автомобиль с включенной передачей уже бы уходил на безопасную траекторию.

Во-вторых, включение «нейтрали» совершенно не экономит топливо, как бы ни хотелось в это верить начинающим водителям. Все дело в том, что в нейтральном положении коробки передач двигатель продолжает работать.