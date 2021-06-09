Bugatti презентовала гиперкар Chiron особой серии Super Sport

Вслед за уникальным купе Bugatti La Voiture Noire дебютировала еще одна любопытная новинка от французской марки — Chiron специальной серии Super Sport. Его предсерийный прототип разогнался в прошлом году до 490 км/ч, установив неофициальный рекорд. Теперь же особо искушенным водителям предлагается товарная версия, чья скорость, правда, ограничена на отметке в 440 км/ч.

В движение Chiron Super Sport приводит могучий W13 — его мощность увеличили с 1500 до 1600 л. с. Пару мотору составляет семиступенчатый «робот». Интересно, что сами французы называют новинку «величайшим гран-туризмо в истории, идеальным автомобилем для путешествий». Именно для путешествий, не для рекордов скорости.

Super Sport отличается от традиционного Chiron удлиненной на 25 см задней частью, перелицованным диффузором и модернизированной выхлопной системой. Все это ради улучшения аэродинамики. А для красоты — легкосплавные диски эксклюзивного дизайна и уникальное оформление интерьера кожей, алюминием и углепластиком.