Почему опасно устанавливать на машину литые колесные диски

Сегодня на авторынках в достатке подержанных машин разных классов и ценовых категорий, у которых стоят литые колесные диски. Новые диски, а также «бэушное литье» можно купить и отдельно, причем, ценник будет довольно привлекательный. Разберемся, стоит ли это делать.
Какими бы красивыми не были диски, не забывайте про опасности, которые они в себе таят. Даже новые колеса могут буквально развалиться при ударе. Об этом говорится в исследовании национального института качества («Роскачество»), о котором писал портал «АвтоВзгляд». По данными организации, ударные нагрузки плохо держат колесные диски из Китая, Тайваня и даже Италии. Так что при покупке новых дисков, нужно обращать внимание на бренд, а не брать, что подешевле.
С подержанными колесами история еще интереснее. Сейчас существуют технологии, с помощью которых можно восстановить геометрию и даже целостность поврежденного диска. Внешне колесо будет выглядеть как новое, но в дороге может расколоться, что приведет к аварии.
Все дело в том, как ремонтируют диски. Например, прокатка устраняет осевое биение и другие небольшие деформации вроде вмятин. Чтобы побыстрее получить деньги, горе-мастера нагревают место вмятины паяльной лампой «забывая», что локальный нагрев разрушает цельную структуру металла и в этих местах возникают сильные напряжения. Если угодить этим местом в яму, то колесо разрушится.
Если диск вообще был расколот на несколько частей, то его восстанавливают аргонной сваркой, а потом красят. Такой товар не отличить от нового, но в нем таится смертельная опасность. Сильный нагрев сварочным аппаратом приводит к необратимым изменениям молекулярной структуры металла и накоплению остаточных деформаций. То есть такое колесо может треснуть уже на следующий день после покупки.
Так что внимательно осматривайте подвеску подержанного автомобиля. Если ее серьезно перебирали, значит и диски могли восстановить. Поэтому, от приобретения такой машины лучше отказаться. Жизнь и здоровье стоят дороже.