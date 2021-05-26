Почему опасно устанавливать на машину литые колесные диски

Сегодня на авторынках в достатке подержанных машин разных классов и ценовых категорий, у которых стоят литые колесные диски. Новые диски, а также «бэушное литье» можно купить и отдельно, причем, ценник будет довольно привлекательный. Разберемся, стоит ли это делать.

Какими бы красивыми не были диски, не забывайте про опасности, которые они в себе таят. Даже новые колеса могут буквально развалиться при ударе. Об этом говорится в исследовании национального института качества («Роскачество»), о котором писал портал «АвтоВзгляд». По данными организации, ударные нагрузки плохо держат колесные диски из Китая, Тайваня и даже Италии. Так что при покупке новых дисков, нужно обращать внимание на бренд, а не брать, что подешевле.

С подержанными колесами история еще интереснее. Сейчас существуют технологии, с помощью которых можно восстановить геометрию и даже целостность поврежденного диска. Внешне колесо будет выглядеть как новое, но в дороге может расколоться, что приведет к аварии.