Почему новый Volkswagen Multivan оказался не таким, как все ждали

Кажется, что новый «Мультик», примерив минивэнистую внешность, сделался меньше. Но это только иллюзия: в реальности габариты остались практически прежними, так что внутри здесь действительно просторно. Более того, по высоте салона новичок даже обходит предшественника — спасибо переезду на платформу MQB, которая позволила сделать уровень пола ниже.

Первой версией, что выйдет на европейский рынок, будет модификация eHybrid, то есть «подзаряжаемый гибрид». Силовая установка, составленная из бензинового двигателя и электрического мотора, выдает 218 л. с. Другие подробности Volkswagen раскроет позже.

После бензоэлектрического варианта появятся «традиционные» — с бензиновыми турбомоторами мощностью 136 и 204 л. с. и с новейшим 150-сильным турбодизелем. Притом боссы марки приняли принципиальное решение отказаться от механических коробок — только «роботы» DSG.