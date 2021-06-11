Почему новый Volkswagen Multivan оказался не таким, как все ждали

Кажется, что новый «Мультик», примерив минивэнистую внешность, сделался меньше. Но это только иллюзия: в реальности габариты остались практически прежними, так что внутри здесь действительно просторно. Более того, по высоте салона новичок даже обходит предшественника — спасибо переезду на платформу MQB, которая позволила сделать уровень пола ниже.
Первой версией, что выйдет на европейский рынок, будет модификация eHybrid, то есть «подзаряжаемый гибрид». Силовая установка, составленная из бензинового двигателя и электрического мотора, выдает 218 л. с. Другие подробности Volkswagen раскроет позже.
После бензоэлектрического варианта появятся «традиционные» — с бензиновыми турбомоторами мощностью 136 и 204 л. с. и с новейшим 150-сильным турбодизелем. Притом боссы марки приняли принципиальное решение отказаться от механических коробок — только «роботы» DSG.
Отдельного разговора заслуживает салон, в котором установлены семь индивидуальных кресел. Разработчики уверяют, что сиденья сделаны максимально легкими, дабы процесс «перестановки мебели» — а каждая «сидушка» передвигается и поворачивается — могла выполнить дажа хрупкая представительница прекрасной половины человечества.
Также стоит обратить внимание на любопытный подлокотоник — этот элемент обстановки передвигается по всему салону! Притом он может выполнять роль не только подлокотника, но и столика, если разложить «крылья-столешницы».
Передняя панель выполнена по последней моде «многоэтажной» — по архитектуре «торпедо» больше всего напоминает Golf. На верхнем «ярусе» расположена пара экранов: цифровая приборка насчитывает 10,25 дюйма по диагонали, а центральный тачскрин — десять.
В общем, новый Volkswagen Multivan оказался не совсем таким, как все ждали — больше похожим на минивэн, нежели на микроавтобус. Может, это даже неплохо? Ведь конкуренты (в первую очередь, «французы») уже давно перевели модели подобного толка на легковые платформы.
И еще. После обычной должна выйти удлиненная версия. Подробности последуют позже, но объявлено, что объем отсека за передними сиденьями составит 4 053 литра.
В Европе первые Т7 передадут клиентам до конца этого лета. Скорее всего, Multivan нового поколения придет и в России, но ни сроки, ни цены сейчас не называются.