АВТОВАЗ нашел хитрый способ справиться с дефицитом комплектующих

Иногда не хватало по-крупному и тогда приходилось останавливать конвейер. Иногда исчезала мелочевка и автомобили получались некомплектными. Если мелочевка была не очень приметная, машину отправляли потребителю, чтобы голова болела у него. ВАЗ, например, продавал автомобили без зеркал заднего вида, без инструмента, без фурнитуры. Но делал это коварно. Долгое время поставщики не давали салонных зеркал заднего вида и «Нивы» шли с конвейера не только без них, но и без закладных под обшивкой потолка. И если покупатель находил по знакомству зеркало, прикрепить его было некуда.

Нехватка комплектующих и тягостные мучения с поставщиками сопровождают автомобильное производство России до сих пор. Бо Андерсен, столкнувшийся с саботажем поставщиков, привлекал военно-транспортную авиацию для поставок качественных деталей на конвейер, но ситуацию изменить не смог.

Сейчас в мире закончились микрочипы для мультимедийных систем. Глобальный дефицит полупроводников постепенно накрывает планету и каждый завод вынужден принимать меры. АВТОВАЗ вспомнил практику прежних лет и попытался замаскировать катастрофу выгодой удешевленной комплектаций.