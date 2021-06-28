АВТОВАЗ нашел хитрый способ справиться с дефицитом комплектующих

Иногда не хватало по-крупному и тогда приходилось останавливать конвейер. Иногда исчезала мелочевка и автомобили получались некомплектными. Если мелочевка была не очень приметная, машину отправляли потребителю, чтобы голова болела у него. ВАЗ, например, продавал автомобили без зеркал заднего вида, без инструмента, без фурнитуры. Но делал это коварно. Долгое время поставщики не давали салонных зеркал заднего вида и «Нивы» шли с конвейера не только без них, но и без закладных под обшивкой потолка. И если покупатель находил по знакомству зеркало, прикрепить его было некуда.
Нехватка комплектующих и тягостные мучения с поставщиками сопровождают автомобильное производство России до сих пор. Бо Андерсен, столкнувшийся с саботажем поставщиков, привлекал военно-транспортную авиацию для поставок качественных деталей на конвейер, но ситуацию изменить не смог.
Сейчас в мире закончились микрочипы для мультимедийных систем. Глобальный дефицит полупроводников постепенно накрывает планету и каждый завод вынужден принимать меры. АВТОВАЗ вспомнил практику прежних лет и попытался замаскировать катастрофу выгодой удешевленной комплектаций.
Комплектация, которую получат модели Vesta, XRAY и Largus, названа Comfort Light. Она не имеет мультимедийной системы и мультируля и дешевле обычных версий на 10–13 тыс. рублей (так, скажем, Vesta-седан обойдется в новой комплектации обойдется, как сообщает ресурс лада.онлайн, в 793 000 ₽). Поскольку вместе с удешевлением назначено подорожание и с 1 июля 2021 все автомобили LADA поднимутся в цене, люди купят и такое.
Но микрочипы живут не только ради музыки в машине. На них основаны многие более важные и полезные системы. Поскольку мир яростно дерется за каждый чип и мы в этой схватке не самые сильные, впереди еще более упрощенные комплектации. Но нам это не так уж страшно. Мы выиграем на фоне других примитивностью своих автомобилей.
У нас нет систем контроля давления в шинах, автопарковщика, активного круиз-контроля, проекции на лобовое стекло и пр. Импортный клиент подобных лишений не переживет, а мы со своей упрощенной жизнью многих проблем даже не ощутим.