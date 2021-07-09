Peugeot представила новейший гиперкар 9X8

Представители Peugeot еще в прошлом году говорили о том, что компания намерена вернуться в 24-часовые гонки Ле-Мана, в которых они не принимали участие вот уже десять лет. Теперь же они перешли, что называется, от слов к делу — показали новейший гиперкар 9X8 класса LMH (Le Mans Hypercar), пришедшего на смену категории LMP1.

Первое, что бросается в глаза — это отсутствие антикрыла, неотъемлемого элемента спортпрототипа для гонок на выносливость. Французы решили, что достичь нужного уровня прижимной силы можно иначе, но как именно, рассказывать пока не стали. Из прочих любопытных решений — оптика в стиле гражданских Peugeot, колесные арки с открытыми секциями, камеры вместо боковых зеркал.

В движение гиперкар приводит гибридная силовая установка, в состав которой входит битурбированный V6 на 408 л. с. и 272-сильный электромотор с одноступенчатым редуктором на передней оси. Суммарная отдача агрегата достигает 680 сил — это максимальная разрешенная мощность болидов категории LMH.

Добавим, что боевые машины, а в Ле-Мане их будет две, французы представят только в следующем году. Работы над спортпрототипом пока не закончены: в частности, еще ведутся стендовые испытания силового агрегата.