«Липгарт»: чего ждать от нового инженерного центра «Бауманки» и ГАЗа

Дедушка из провинции приезжает в большой город за молодежью. Он помнит, как давным-давно к ним в колхоз привозили студентов на картошку, а еще лучше, когда на практику. Становилось весело, оживленно, молодели доярки, хорошел председатель, колосились надои.
Дедушка очень старый, из позавчера. Поэтому воспоминания остались смутные, на уровне ощущений — вроде бы со студентами было лучше, к тому же они что-то умели и могли починить не только забор. Но со времени падения последнего коровника не помолодел и университет. Жизнь в нем явно присутствует, но не такая яркая, как вспоминалось деду. По сути, университет тоже остановился в прошлом. Хотя на фоне позавчерашнего колхоза вчерашний университет явно свежее и перспективнее.
На сегодня ГАЗ — это позавчерашний день. Завод вполне подойдет в качестве декорации для фильма про становление Советской власти. Постепенно завод перешел на «Газель», изготовление концептуальных полуторок разной степени нужности и проходимости, и на контрактную сборку чужого. Но из их провинции МГТУ им. Баумана выглядит сосредоточением прогресса и центром инноваций. Что не совсем соответствует действительности.
В теме автомобилестроения МГТУ им. Баумана успешно догоняет вчерашний день, совершенствуя давно существующие технологии. Про изобретения завтрашнего дня из МГТУ им. Баумана не слышно. Успехи есть, и они представляют из себя качественную работу над ошибками. Но на фоне оставшегося в позавчера Горьковского автозавода бауманское вчера смотрится современно. Что для провинциалов вполне достаточно.
В прошлый раз МГТУ им. Баумана создал для «Группы ГАЗ» электробус ЛиАЗ-6274, тот самый, который с дизельной печкой для отопления салона. Острие студенческого прогресса уперлось в иностранные технологии и комплектующие: электропортальный мост ZF AVE 130, тяговый инвертор Siemens, преобразователи напряжения Siemens, передняя ось ZF, рулевое управление ZF, насос гидроусилителя Quanxing из Китая, аккумуляторы китайские Microvast, зарядник-пантограф немецкий Shunk. Но отсталый заказчик был доволен, поскольку сам он ничего подобного сделать не в состоянии.
Зато у «Группы ГАЗ» деньги есть, а у МГТУ им. Баумана — нет. Поэтому создание инженерного центра непременно принесет пользу. Смастерить что-либо прорывное не получится. Коммерчески затея себя не оправдает. Но это не имеет значения. Важно, что в инженерный центр неизбежно прорвутся умные ребята. Несмотря на ЕГЭ, они еще случаются в нашей стране.
Однако развитию умных всегда мешает нищета. Чего в случае с «Липгартом» не случится. И если в результате сотрудничества в стране вырастет хотя бы один инженер, своими идеями опережающий не только позавчерашний ГАЗ, но и вчерашний МГТУ им. Баумана, проект себя оправдает. А если студент в стране останется и выживет, то повезет не только университету и заводу.