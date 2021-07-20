«Липгарт»: чего ждать от нового инженерного центра «Бауманки» и ГАЗа

Дедушка из провинции приезжает в большой город за молодежью. Он помнит, как давным-давно к ним в колхоз привозили студентов на картошку, а еще лучше, когда на практику. Становилось весело, оживленно, молодели доярки, хорошел председатель, колосились надои.

Дедушка очень старый, из позавчера. Поэтому воспоминания остались смутные, на уровне ощущений — вроде бы со студентами было лучше, к тому же они что-то умели и могли починить не только забор. Но со времени падения последнего коровника не помолодел и университет. Жизнь в нем явно присутствует, но не такая яркая, как вспоминалось деду. По сути, университет тоже остановился в прошлом. Хотя на фоне позавчерашнего колхоза вчерашний университет явно свежее и перспективнее.

На сегодня ГАЗ — это позавчерашний день. Завод вполне подойдет в качестве декорации для фильма про становление Советской власти. Постепенно завод перешел на «Газель», изготовление концептуальных полуторок разной степени нужности и проходимости, и на контрактную сборку чужого. Но из их провинции МГТУ им. Баумана выглядит сосредоточением прогресса и центром инноваций. Что не совсем соответствует действительности.

В теме автомобилестроения МГТУ им. Баумана успешно догоняет вчерашний день, совершенствуя давно существующие технологии. Про изобретения завтрашнего дня из МГТУ им. Баумана не слышно. Успехи есть, и они представляют из себя качественную работу над ошибками. Но на фоне оставшегося в позавчера Горьковского автозавода бауманское вчера смотрится современно. Что для провинциалов вполне достаточно.