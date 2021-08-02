В России началось производство обновленного Kia Cerato

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, Kia Cerato немного изменился внешне, получив перелицованные бамперы, подретушированную решетку радиатора, видоизмененную оптику и новый логотип, представленный в начале года. Да, «Серато» станет первой моделью в России с шильдиком «КИ», который впоследствии «пропишется» на капотах остальных машин Kia.

Впрочем, косметическими доработками рестайлинг не ограничился: существенно расширился и список оснащения четырехдверки. В него вошли система дистанционного запуска двигателя, комплексы Drive Wise (полуавтономные ассистенты водителя) и Kia Connect (заводская телематика), а также мультимедийка с большим тачскрином диагональю 10,25 дюйма.

Россиянам предложат на выбор две модификации: с 1,6-литровым двигателем на 128 л. с. и 150-сильным мотором объемом 2 литра. Первому сможет аккомпанировать как «механика», так и «автомат» (обе коробки шестиступенчатые), а второму положена исключительно АКП. Что же касается привода, то он — по традиции класса — безальтернативно передний.

Остается добавить, что полный список комплектаций и прайс-лист корейцы опубликуют ближе к старту продаж, который, как уже было сказано, запланирован на сентябрь текущего года.