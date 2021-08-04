Почему обновленный Land Cruiser J70 сразил наповал весь мир

Новость об очередной модернизации Land Cruiser J70 накрыла Европу, обе Америки, Австралию и Африку. Про обновление машины написали все и везде. Мелкие подробности технического обновления стали крупным событием мирового масштаба. Потому как Land Cruiser J70 — самый универсальный, модный, брутальный и прочный. На нем воюют, ездят по ухоженным городам, прокладывают маршруты вне дорог. Land Cruiser J70 есть везде и всегда.

Дискуссия вокруг Land Cruiser J70 сводится лишь к привычному сетованию, что раньше автомобиль был еще лучше, хотя, несмотря на экологию и требования по безопасности, по-прежнему неплох.

О собственном Land Cruiser J70 мечтает клерк в Париже, басмач в пустыне, турист в Африке и солдат ООН. Владелец Land Cruiser J70 фактом обладания все сказал. С ним не спорят. Ему понимающе жмут руку. И не задают вопроса — почему именно Land Cruiser J70? Поскольку сами знают ответ и хотели бы оказаться на его месте.