Почему обновленный Land Cruiser J70 сразил наповал весь мир

Новость об очередной модернизации Land Cruiser J70 накрыла Европу, обе Америки, Австралию и Африку. Про обновление машины написали все и везде. Мелкие подробности технического обновления стали крупным событием мирового масштаба. Потому как Land Cruiser J70 — самый универсальный, модный, брутальный и прочный. На нем воюют, ездят по ухоженным городам, прокладывают маршруты вне дорог. Land Cruiser J70 есть везде и всегда.
Дискуссия вокруг Land Cruiser J70 сводится лишь к привычному сетованию, что раньше автомобиль был еще лучше, хотя, несмотря на экологию и требования по безопасности, по-прежнему неплох.
О собственном Land Cruiser J70 мечтает клерк в Париже, басмач в пустыне, турист в Африке и солдат ООН. Владелец Land Cruiser J70 фактом обладания все сказал. С ним не спорят. Ему понимающе жмут руку. И не задают вопроса — почему именно Land Cruiser J70? Поскольку сами знают ответ и хотели бы оказаться на его месте.
Предшественник FJ40 выпускался 25 лет. Нынешний J70 в производстве 37 лет и понятно, что останется навсегда. И если где-то меняются требования, Land Cruiser J70 модернизируют с их учетом и продолжают выпускать.
Единственный эпизод, связанный с остановкой производства, произошел в Венесуэле. Президент Уго Чавес захотел обложить японских капиталистов данью и выставил несколько странных требований, в ответ на которые Toyota закрыла завод в Венесуэле и теперь выпускает Land Cruiser J70 для всего мира только у себя дома и… в Иордании.
В 1999 году англичане инжиниринговой компании Jankel создали СП с Бюро дизайна и разработок им. короля Абдаллы (KADDB). Но это все же не конвейер, а мастерская по переоборудованию в броневики Land Cruiser 79 с длинной колесной базой для ООН.
В бизнес-плане англичане объяснили ставку на Land Cruiser серии 70 теми же словами, которыми аргументируют свою любовь к этой машине все остальные: «она распространена в большинстве стран мира; не слишком полагается на электронные системы управления; механические компоненты имеют базовую конструкцию, что позволяет производить ремонт в полевых условиях с использованием стандартных запчастей; автомобиль может служить в полевых условиях в течение длительных периодов времени в отдаленных районах с ограниченной поддержкой или без нее».
Примечательно, что в Японии Land Cruiser J70 давно не продается. Получив имя Prado, у себя дома ему затеяли привычную смену поколений, выведя с внутреннего рынка 1996 году, заменив на Land Cruiser Prado 90. Лишь один раз, в связи с 30-летием модели, Toyota вернула Land Cruiser J70, но ровно на год. С тех пор японцы оказались наравне с прочими поклонниками в статусе неудовлетворенных мечтателей. Их единственная надежда — 40-летие модели, которое, возможно, опять приоткроет внутренний рынок.
В 1984 году Land Cruiser J70 стартовал обширным семейством с пятью вариантами кузова, тремя вариантами длины, огромным списком двигателей и набором ужасных индексов, обозначающих модификации разной длины и с разными моторами, разбираться в которых умеют лишь менеджеры по продажам запчастей: RJ70/73 Bundera, HJ75, FZJ70/71/73/74/75/76/78/79, HZJ70/71/73/74/75/76/77/78/79, PZJ70/73/77.
Очень быстро подоспела и автоматическая трансмиссия (А440F), одарившая Land Cruiser J70 статусом первого японского внедорожника с «автоматом». Так же стремительно произошло разделение модельного ряда на легкую и тяжелую серии. С тех пор модернизация не прекращалась. Каждый год расширялась гамма двигателей, достигшая невиданного разнообразия. Но по-настоящему серьезное изменение конструкции произошло в 1999 году, когда передний мост получил пружины вместо листовых рессор.
Нынешняя модернизация, всколыхнувшая население планеты, вызвана новыми стандартами безопасности на главном для Land Cruiser J70 рынке — в Австралии. Готовясь к ним, Toyota охотно доработала ветерана под будущие требования и даже не ощутила всеобщего волнения и трепетного вопроса — вы еще долго будете его делать?
Японцы полагают, что ответ ясен без подсказок. Ведь у них не Land Rover Defender или Mercedes Geländewagen, модернизировать которые стало утомительно и затратно. Там резервы конструкции оказались исчерпаемы. А Land Cruiser J70 сразу получился лучшим.