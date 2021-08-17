Volkswagen Crafter неожиданно подешевел в России

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в представительстве марки, младший 102-сильный мотор предлагается во всех версиях: Kasten, Pritsche и «Шасси» с одиночной и двойной кабиной. В компании также подчеркнули, что эта модификация пользуется особым спросом у корпоративных клиентов, оформляющих крупные заказы. А потому она наверняка «подстегнет» продажи фургона.

Приобрести Volkswagen Crafter со 102-сильным двигателем можно по цене от 2 785 400 рублей. Напомним, что помимо этого мотора, покупателям доступно еще несколько двухлитровых «дизелей»: на 122, 140 и 163 л. с. В качестве трансмиссии предлагаются шестиступенчатая «механика» и восьмидиапазонный «автомат». А привод может быть как передним или задним, так и полным.

Добавим, что возвращение 102-сильной версии — не единственный подарок коммерческого Volkswagen для поклонников «Крафтера». В ближайшем будущем вольфсбургцы объявят еще об одном нововведении, связанном с расширением моторной гаммы. Но пока никаких подробностей они не раскрывают.