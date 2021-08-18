Nissan показал серийный спорткар Z

Nissan Z построен на той же заднеприводной платформе FM, что и прошлая модель 370Z, но инженеры увеличили жесткость кузова, поменяли подвеску и рулевое управление. Появление электроусилителя руля позволило добавить различные электронные системы помощи водителю, такие например как автоторможение и предупреждение о выезде с полосы движения. Кроме этого появился адаптивный круиз-контроль и система предотвращения столкновений при движении задним ходом. В общем — никаких революций.

Под капотом Nissan Z работает трехлитровый V6 с двойным турбонаддувом, который выдает 405 л. с. и трудится с шестиступенчатой «механикой» или девятиступенчатым «автоматом».

Что касается цен, то они пока не объявлены. Ожидается, что «прайс» будет начинаться от 40 000 долларов, а первые автомобили приедут к дилерам в начале 2022 года.