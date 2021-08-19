УАЗ объявил дату премьеры таинственной новинки

Ульяновцы анонсировали премьеру «новой модели» (да-да, именно так) в своих социальных сетях. Они не стали раскрывать никаких подробностей, ограничившись датой презентации, которая пройдет в Подмосковье. Украшает сообщение фотография «Патриота», но пока непонятно, действительно ли сюрприз как-то связан с внедорожником или же это просто первое изображение, попавшееся администратору под руку.

По одной из версий, таким образом УАЗ намекает на модернизированный «Патриот» — даже несмотря на то, что ранее генеральный директор завода Адиль Ширинов сообщил о приостановке работы над проектом. Также есть мнение, что ульяновцы всего-навсего готовят юбилейную версию — непременно лимитированную, с особыми шильдиками и, кто знает, минимальными дизайнерскими доработаками. Это может быть тот же «Патриот» или, например, «Пикап».

Вероятнее всего, именно так и случится. Вряд ли УАЗ в самом деле покажет новую модель, как было обещано преданным подписчикам. В любом случае, ждать осталось недолго — мы узнаем все подробности уже через две с половиной недели.