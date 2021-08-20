Toyota сворачивает производство машин на своих предприятиях по всему миру

Согласно релизу, опубликованному на официальном сайте Toyota Motor, компания временно прекращает работу расположенных в Японии 27 производственных линий. Это связано с нехваткой электронных комплектующих из Юго-Восточной Азии.

Приостановка большинства линий продлится несколько дней в августе, однако некоторые из них простоят вплоть до сентября. Компания ожидает, что в результате этого за последний месяц лета ею будет выпущено на 360 000 автомобилей меньше, чем планировалось.

В свою очередь, агентство Nikkei выяснило, что из-за дефицита чипов в сентябре Toyota намерена сократить производство своих автомобилей по всему миру на 40%. Это соответствует примерно 500 000 единицам продукции. Ожидается, что в следующем месяце Toyota приостановит работу своих производственных линий на нескольких заводах в Японии, а производство в Северной Америке, Китае и Европе, скорее всего, сократится на десятки тысяч единиц.