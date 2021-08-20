Toyota сворачивает производство машин на своих предприятиях по всему миру

фото Toyota
Один из крупнейших в мире автопроизводителей, Toyota Motor, существенно снизит в ближайшее врем выпуск готовой продукции на заводах в Японии и по всему миру. По мнению экспертов портала «АвтоВзгляд», российских покупателей ожидает увеличениt сроков поставки уже заказанных машин.
Максим Строкер

Согласно релизу, опубликованному на официальном сайте Toyota Motor, компания временно прекращает работу расположенных в Японии 27 производственных линий. Это связано с нехваткой электронных комплектующих из Юго-Восточной Азии.

Приостановка большинства линий продлится несколько дней в августе, однако некоторые из них простоят вплоть до сентября. Компания ожидает, что в результате этого за последний месяц лета ею будет выпущено на 360 000 автомобилей меньше, чем планировалось.

В свою очередь, агентство Nikkei выяснило, что из-за дефицита чипов в сентябре Toyota намерена сократить производство своих автомобилей по всему миру на 40%. Это соответствует примерно 500 000 единицам продукции. Ожидается, что в следующем месяце Toyota приостановит работу своих производственных линий на нескольких заводах в Японии, а производство в Северной Америке, Китае и Европе, скорее всего, сократится на десятки тысяч единиц.

фото toyota

Российское представительство компании ничего не сообщало о возможной остановке своего сборочного производства в Ленинградской области. Однако уже сейчас можно с высокой долей уверенности прогнозировать, что снижение выпуска различных моделей Toyota по всему миру приведет к усилению дефицита машин бренда и на российском рынке.

Покупателям импортируемых в нашу страну автомобилей японской компании придется еще дольше ждать прибытия заказанных транспортных средства в страну. Ситуация может затронуть такие популярные модели как Land Cruiser 300, Prado, С-HR и другие. Не исключено, что ожидающееся масштабное сжатие объемов выпуска затронет и модели премиального бренда Toyota — Lexus. Поскольку все модели этой марки импортируются в Россию из-за рубежа.

автопродажи, авторынок, производство, автозаводы
20 августа 2021
469