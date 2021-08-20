Toyota сворачивает производство машин на своих предприятиях по всему миру

Согласно релизу, опубликованному на официальном сайте Toyota Motor, компания временно прекращает работу расположенных в Японии 27 производственных линий. Это связано с нехваткой электронных комплектующих из Юго-Восточной Азии.
Приостановка большинства линий продлится несколько дней в августе, однако некоторые из них простоят вплоть до сентября. Компания ожидает, что в результате этого за последний месяц лета ею будет выпущено на 360 000 автомобилей меньше, чем планировалось.
В свою очередь, агентство Nikkei выяснило, что из-за дефицита чипов в сентябре Toyota намерена сократить производство своих автомобилей по всему миру на 40%. Это соответствует примерно 500 000 единицам продукции. Ожидается, что в следующем месяце Toyota приостановит работу своих производственных линий на нескольких заводах в Японии, а производство в Северной Америке, Китае и Европе, скорее всего, сократится на десятки тысяч единиц.
Российское представительство компании ничего не сообщало о возможной остановке своего сборочного производства в Ленинградской области. Однако уже сейчас можно с высокой долей уверенности прогнозировать, что снижение выпуска различных моделей Toyota по всему миру приведет к усилению дефицита машин бренда и на российском рынке.
Покупателям импортируемых в нашу страну автомобилей японской компании придется еще дольше ждать прибытия заказанных транспортных средства в страну. Ситуация может затронуть такие популярные модели как Land Cruiser 300, Prado, С-HR и другие. Не исключено, что ожидающееся масштабное сжатие объемов выпуска затронет и модели премиального бренда Toyota — Lexus. Поскольку все модели этой марки импортируются в Россию из-за рубежа.