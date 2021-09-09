Peugeot Traveller неожиданно решил бросить вызов «Буханке»

Фото производителя.
В России для активного отдыха, вроде охоты и рыбалки принято покупать уазовские «Буханки». Однако марка Peugeot решила предложить любителям выездов на природу новую версию микроавтобуса Traveller. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это за машина.
Алексей Кованов

Итак, спецверсия Peugeot Traveller оснащена не менее специальным оборудованием, что должно повысить комфорт и функциональность автомобиля. Сама модель построена на базе полноприводного микроавтобуса, оснащенного дизельным двигателем 2.0 HDI и 6-ступенчатой механической коробкой.

На авто устанавливается кемпинг-бокс со встроенной раскладной кроватью, двухконфорочной газовой плитой, двумя газовыми баллонаами, 10-литровыми канистрыами под воду со сливным краном, а также холодильником и маркизой.

Фото производителя.

Продолжают список рейлинги, багажная платформа, накрышные фары, плюс фаркоп и внедорожные шины BF Goodrich. В общем, в процессе доработки французский однообъемник получил все самое необходимое, чтобы уверенно выезжать на природу.

О серийныных перспективах новинки ничего не сообщается: видимо, в российском офисе Peugeot будут ждать откликов от потенциальных клиентов. Но то, что у минивенов Peugeot Traveller и прочих его кузовных модификаций есть полный привод, далеко не новость — они давно колесят по дорогам страны. Однако мало кто догадывается, что удобство полноприводных модификаций не только в более стабильном поведении на мокром и обледенелом асфальте — это самые настоящие автобусы-внедорожники.

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9 сентября 2021
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