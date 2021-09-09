Peugeot Traveller неожиданно решил бросить вызов «Буханке»

Итак, спецверсия Peugeot Traveller оснащена не менее специальным оборудованием, что должно повысить комфорт и функциональность автомобиля. Сама модель построена на базе полноприводного микроавтобуса, оснащенного дизельным двигателем 2.0 HDI и 6-ступенчатой механической коробкой.
На авто устанавливается кемпинг-бокс со встроенной раскладной кроватью, двухконфорочной газовой плитой, двумя газовыми баллонаами, 10-литровыми канистрыами под воду со сливным краном, а также холодильником и маркизой.
Продолжают список рейлинги, багажная платформа, накрышные фары, плюс фаркоп и внедорожные шины BF Goodrich. В общем, в процессе доработки французский однообъемник получил все самое необходимое, чтобы уверенно выезжать на природу.
О серийныных перспективах новинки ничего не сообщается: видимо, в российском офисе Peugeot будут ждать откликов от потенциальных клиентов. Но то, что у минивенов Peugeot Traveller и прочих его кузовных модификаций есть полный привод, далеко не новость — они давно колесят по дорогам страны. Однако мало кто догадывается, что удобство полноприводных модификаций не только в более стабильном поведении на мокром и обледенелом асфальте — это самые настоящие автобусы-внедорожники.