Peugeot Traveller неожиданно решил бросить вызов «Буханке»

Итак, спецверсия Peugeot Traveller оснащена не менее специальным оборудованием, что должно повысить комфорт и функциональность автомобиля. Сама модель построена на базе полноприводного микроавтобуса, оснащенного дизельным двигателем 2.0 HDI и 6-ступенчатой механической коробкой.

На авто устанавливается кемпинг-бокс со встроенной раскладной кроватью, двухконфорочной газовой плитой, двумя газовыми баллонаами, 10-литровыми канистрыами под воду со сливным краном, а также холодильником и маркизой.