Гроза Aurus: новый ЗИМ — вот такой хотим мы лимузин

Очередной тому пример — шедевр 3D-моделиста Сергея Баринова, представившего освеженный вариант ЗИМа нового поколения.

Автомобиль получился более, чем современным, а главное — красивым и самобытным. Да еще и с отсылом к советскому прошлому.

Салон тоже вышел буквально космическим. Впрочем, хватит букв: лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Фотографии — в помощь.