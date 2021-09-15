Гроза Aurus: новый ЗИМ — вот такой хотим мы лимузин

Фото: Сергей Баринов
Проект независимого российского дизайнера Сергея Баринова трехлетней давности получил продолжение. Речь идет о сочинениях на тему будущего люксового лимузина ЗИМ. Идеи моделирования, надо признать, оказались крайне любопытными.
Мирон Горин

Пока мы всей страной обсуждаем невнятные творения под брендом Aurus, художники реализуют действительно роскошные проекты. Жаль, что в большинстве своем они так и остаются лишь на бумаге.

  • Фото: Сергей Баринов
  • Фото: Сергей Баринов

Очередной тому пример — шедевр 3D-моделиста Сергея Баринова, представившего освеженный вариант ЗИМа нового поколения.

Автомобиль получился более, чем современным, а главное — красивым и самобытным. Да еще и с отсылом к советскому прошлому.

Салон тоже вышел буквально космическим. Впрочем, хватит букв: лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Фотографии — в помощь.

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15 сентября 2021
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