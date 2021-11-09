Электромобили бьют рекорды продаж на российском рынке

В масштабах рынка продажи электромобилей, исчисляемые сотнями, все еще выглядят несерьезно, тем не менее, они растут. И, по мнению экспертов, во многом это заслуга премиальных автопроизводителей, которые не побоялись привезти в Россию свои «электрички». Взять в качестве примера Porsche Taycan — лидера сегмента. Состоятельные водители охотно их покупают — как минимум для того, чтобы выделиться.

Кроме того, важную роль сыграла отмена таможенных пошлин на электрокары, ввозимые на территорию ЕАЭС. Напомним, раньше юридические лица доплачивали за них 15%, а физические — до 55%. Правда, срок этой «поблажки» истекает уже в конце 2021-го. И если его не продлят, продажи электромобилей, вероятнее всего, замедлятся или вовсе пойдут на спад.

— Положительная динамика продаж электромобилей способствует развитию зарядной инфраструктуры и дает возможность дистрибьюторам выводить на российский рынок не только большее количество автомобилей, но и более доступные модели. Разумеется, растущий сегмент электромобилей может со временем быть занят моделями местного производства. Но развитие может быть серьезно подорвано отказом от продления нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили, — отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ д-р Томас Штэрцель.