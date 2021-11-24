Приборная панель из шерсти: Volvo рассказала об интерьере будущих моделей

Фото: Volvo
Компания Volvo уже не раз заявляла о своем намерении перейти на экологически чистые материалы. Например, использовать для отделки интерьера текстильное полотно, полученное путем переработки поиэтиленовых бутылок, и бывшие винные пробки. Но этого шведам, похоже, показалось мало — они придумали еще парочку способов заботы об окружающей среде.
Кристина Извекова

Шаги, которые Volvo планирует предпринять, чтобы «сократить углеродный след», наглядно демонстрирует концептуальный электрокар Recharge. Его внутреннее убранство оформлено с помощью переработанных и экологически чистых материалов. В том числе шведской шерсти: ее применили при отделке спинок кресел, верхней части приборной панели и нижней — дверных карт.

Другая инновация — использование материала, изготовленного из волокна льняного семени, смешанного с композитами. Из него шведы, не поверите, сделали бамперы и декоративные накладки на пороги. Подумали они и о шинах: Concept Recharge «обут» в специальную резину Pirelli, не содержащую минеральных масел. Она произведена из натурального каучука, биокремнезема, вискозы и биополимера.

Добавим, что уже в 2030 году компания Volvo намерена полностью перейти на производство электромобилей, отказавшись от машин с ДВС. А использование «экологически чистой энергии» в сочетании с применением натуральных материалов поможет сократить выбросы CO2 на 80%. Например, если заряжать тот же Concept Recharge электричеством из возобновляемых источников энергии, то вредные выбросы за всю жизнь авто не превысят 10 тонн.

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25 ноября 2021
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