Приборная панель из шерсти: Volvo рассказала об интерьере будущих моделей

Шаги, которые Volvo планирует предпринять, чтобы «сократить углеродный след», наглядно демонстрирует концептуальный электрокар Recharge. Его внутреннее убранство оформлено с помощью переработанных и экологически чистых материалов. В том числе шведской шерсти: ее применили при отделке спинок кресел, верхней части приборной панели и нижней — дверных карт.

Другая инновация — использование материала, изготовленного из волокна льняного семени, смешанного с композитами. Из него шведы, не поверите, сделали бамперы и декоративные накладки на пороги. Подумали они и о шинах: Concept Recharge «обут» в специальную резину Pirelli, не содержащую минеральных масел. Она произведена из натурального каучука, биокремнезема, вискозы и биополимера.

Добавим, что уже в 2030 году компания Volvo намерена полностью перейти на производство электромобилей, отказавшись от машин с ДВС. А использование «экологически чистой энергии» в сочетании с применением натуральных материалов поможет сократить выбросы CO2 на 80%. Например, если заряжать тот же Concept Recharge электричеством из возобновляемых источников энергии, то вредные выбросы за всю жизнь авто не превысят 10 тонн.