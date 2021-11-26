И целого Дастера мало: чем лучше доукомплектовать «российский» Renault Duster

Кроссовер Renault Duster — это автомобиль-функция, он не про красоту, а про практичность. Даже со сменой поколений, получив удобный салон с улучшенной эргономикой, он не перестал быть машиной утилитарной по своей сути. Однако при всех своих достоинствах «француз» не лишен очевидных недостатков. Багажник у кроссовера сравнительно небольшой, но если разложить диван, то напихать в машину можно много чего полезного.
Однако если ехать на автомобиле в отпуск не вдвоем, а целой компанией, то объема багажника уже не хватит. Здесь 428 литров под задней полкой, и более двух крупных чемоданов сюда не влезет. Но выход есть: аэродинамический бокс на крышу! Выбор большой: есть разнообразная продукция сторонних фирм, именитых и не очень, а есть и очень неплохие варианты в фирменном каталоге аксессуаров. Последние подороже, но по крайней мере, не придется задумываться о том, подойдут ли они к конкретной модели или нет. Как, например, тот, что на фото — объемом 430 литров, благодаря которому грузовместимость машины увеличится ровно в два раза.
Правда, вдобавок придется обзавестись и поперечными дугами, которые крепятся на штатные рейлинги. Конечно, тяжелые предметы наверх не засунешь. Во-первых, это неудобно, потому что высоко. Во-вторых, это скажется на центре тяжести, а значит и на устойчивости автомобиля. Ну и в-третьих, нормативы не позволяют грузить на крышу Дастера более восьмидесяти кило поклажи.
За сохранность вещей можно не переживать, поскольку бокс запирается на ключ. И, кстати говоря, открывается он в обе стороны, то есть погрузкой можно заниматься, как со стороны водителя, так и со стороны тротуара. А поклажу в багажнике легко крепить ремешками, которые входят в комплект. Кстати, вот вам еще одно интересное наблюдение: Duster с боксом на крыше отлично видать издалека. Это оказалось удобно на забитых автомобилями больших парковках около супермаркетов.
Единственным недостатком, связанным с использованием багажника на крыше, можно назвать парусность: при сильном боковом ветре чувствуется, как машина пытается отклоняться от траектории. Ну и расход топлива на высокой скорости с боксом будет чуть больше.
Другой аксессуар, связанным с грузоперевозками, это органайзер в багажнике — суть пластиковый поддон, дополненный разделителем, который можно переставлять в пазах и тем самым ограничивать перемещение поклажи. А для более надежной фиксации груза предусмотрена эластичная сетка, которая крепится к петлям по углам поддона. Полезный объем багажника при этом становится чуть меньше, зато удобство пользования существенно повышается. Толковая вещь!
Еще одним полезным аксессуаром, которым стоит доукомплектовать кроссовер, будет резиновый уплотнитель капота. Он нужен для того, чтобы в подкапотное пространство попадало меньше грязи. На профильных форумах можно найти достаточно позитивных отзывов о таком улучшайзинге — оказывается, многие дастероводы ставят подобные уплотнители на свои машины. Оно и понятно, штука-то практичная.
Точно также из гигиенических соображений устанавливают и пластиковую защиту ковролина. Довольно часто, садясь в машину, грязной обувью задеваешь о пороги, пачкая ковёр, который потом приходится оттирать. Накладки же, как раз его и прикрывают, а протирать их куда проще, чем чистить ворс. Есть смысл поставить их сразу же после покупки машины, чтобы сохранить ковролин в девственном виде. Стоят они недорого, а пользы он них действительно много.
Наконец, еще одним ценным приобретением будет фаркоп. На рынке есть много вариантов для нового Дастера, и проще всего (хоть и не дешевле) смонтировать родное буксировочное устройство. Кстати, даже в фирменном каталоге есть несколько видов фаркопов, из которых самый дешевый это фиксированный. На другом ценовом полюсе находится фаркоп с электроприводом, но для утилитарного Дастера — это уже, согласитесь, слишком.
Оптимальным выбором видится быстросъемная конструкция фаркопа в силу своей практичности: и цена приемлемая, и демонтировать легко. Нужно что-то тащить — взял да и поставил. Дотащил — снял.
Кстати, используя Duster в качестве тягача, вы наверняка вспомните, что у него есть первая, очень короткая передача. Дастероводы редко ей пользуются, поскольку для этого кроссовера совершенно нормально стартовать со второй. Ну а с тяжелым прицепом куда удобнее трогаться на первой.