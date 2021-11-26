И целого Дастера мало: чем лучше доукомплектовать «российский» Renault Duster

Кроссовер Renault Duster — это автомобиль-функция, он не про красоту, а про практичность. Даже со сменой поколений, получив удобный салон с улучшенной эргономикой, он не перестал быть машиной утилитарной по своей сути. Однако при всех своих достоинствах «француз» не лишен очевидных недостатков. Багажник у кроссовера сравнительно небольшой, но если разложить диван, то напихать в машину можно много чего полезного.

Однако если ехать на автомобиле в отпуск не вдвоем, а целой компанией, то объема багажника уже не хватит. Здесь 428 литров под задней полкой, и более двух крупных чемоданов сюда не влезет. Но выход есть: аэродинамический бокс на крышу! Выбор большой: есть разнообразная продукция сторонних фирм, именитых и не очень, а есть и очень неплохие варианты в фирменном каталоге аксессуаров. Последние подороже, но по крайней мере, не придется задумываться о том, подойдут ли они к конкретной модели или нет. Как, например, тот, что на фото — объемом 430 литров, благодаря которому грузовместимость машины увеличится ровно в два раза.

Правда, вдобавок придется обзавестись и поперечными дугами, которые крепятся на штатные рейлинги. Конечно, тяжелые предметы наверх не засунешь. Во-первых, это неудобно, потому что высоко. Во-вторых, это скажется на центре тяжести, а значит и на устойчивости автомобиля. Ну и в-третьих, нормативы не позволяют грузить на крышу Дастера более восьмидесяти кило поклажи.