Блокчейн по-монгольски: все о новейшем кроссовере Bars Motors Mozo

Проблема нынешней Монголии — заниженная самооценка. Люди не считают себя потомками Чингисхана и не ощущают основоположниками расы, которая в советских учебниках называлась монголоидной. Модная тема — найти в себе корни народов, прислонившись к которым можно выглядеть более достойным. Поэтому монголы стали внезапно обнаруживать в себе личное родство с бурятами, уйгурами, казахами.
Им кажется, что став немножечко потомком казахов, будешь выглядеть убедительнее. Но на самом деле казахи — условная нация без исторического следа и без государственности, объявившаяся на геополитическом горизонте только в связи с кончиной СССР. До 1991 года государства казахов не было, и тяготеть к ним довольно слабая позиция. Поэтому возникновение национальной автомобильной промышленности — это исключительно патриотическая акция, не очень обоснованная экономически, но чрезвычайно важная для поднятия самооценки всей нации.
Мы продолжаем подозревать страну в аграрном состоянии хозяйства, наличии единственного приемлемого города и дезориентированном существовании после кончины главного стратегического партнера. На самом деле Монголия сейчас совеем другая. В ней есть богатые, частный бизнес, полное покрытие сотовыми операторами, промышленность и самостоятельная политика. И именно частный капитал затеял грандиозный проект, создав компанию «Барс Моторс».
Для нас тут же возникает ряд вопросов, первый из которых — почему барс? Вроде бы символом страны должен стать як. Он оригинальнее и его можно съесть. Но монголы не преклоняются перед мохнатой коровой, чем выгодно отличаются от индусов. Монголы боготворят белого барса из Красной книги. Именно его они считают своим символом.
«Барс Моторс» появилась два года назад и не в Монголии, хотя на самом деле к точным датам монголы относятся иначе, чем в европейской цивилизации. Они до сих пор полагают единым днем рождения первый день нового года, и только ради паспортов вынуждены отслеживать точные параметры календаря.
«Барс Моторс» начала с появления сборочного завода в Китае, в городе Ханчжоу. Производственная мощность непривычно скромная — 25 000 автомобилей в год. Которые никто пока не видел. Стратегический партнер — китайская Zotye. Взяв ее модель T500 образца 2017 года, монголы открыли фабрику у себя дома в Улан-Баторе и 06.12.2021 приступили к сборке автомобиля по имени МОЗО. Это аббревиатура, образованная от фразы «Монгол зон олон» (у монголов письменность кириллическая). Переводится — Всемонгольский.
Первый монгольский автомобиль Bars Motors Mozo — кроссовер с турбированным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 156 л. с. и автоматической коробкой передач. Несмотря на возраст компании в два года, испытания прототипа начались три года тому назад, позволив адаптировать автомобиль под чрезвычайно суровые условия жизни в Монголии.
«Барс Моторс» — компания блокчейновая. Термин взят из сферы криптовалюты и в автомобилестроении используется впервые, полностью поменяв смысл. Новое значение — закупка комплектующих напрямую у производителя. «Барс Моторс», выпуская китайский автомобиль, заявляет о прямых контрактах с израильтянами, немцами, англичанами, что в действительности неизбежно означает наклейки разных стран на китайских запчастях. А откуда тогда взялось это высокопарное и немного режущее слух — блокчейн? Насколько уместно? Дело в том, что оно вписано в название фирмы, что делает неизбежным его употребление в новом контексте: First Blockchain Automotive Factory. Стартовав с автомобиля, «Барс Моторс» заявляет о дальнейших шагах:
– Наша компания к 2025 году с целью развития туризма намеревается построить речное судно и для этого привлекает английскую технологию. К 2030 году мы собираемся совместно с турецкой компанией создать собственный прототип административного самолета. А в будущем завод сможет собирать автомобили других марок…
Так зачем Монголии самолет, пароход, автомобиль? «Барс Моторс» объясняет непонятливым:
– Смысл появления автомобиля заключается в том, что Монголия гордится историческими достижениями нации, осознает проблемы, с которыми она сталкивается сегодня, ощущает силу интеллектуального единства и делает стратегический выбор для процветания своих детей, семей и страны, где богатый средний класс составляет большинство населения…