Блокчейн по-монгольски: все о новейшем кроссовере Bars Motors Mozo

Проблема нынешней Монголии — заниженная самооценка. Люди не считают себя потомками Чингисхана и не ощущают основоположниками расы, которая в советских учебниках называлась монголоидной. Модная тема — найти в себе корни народов, прислонившись к которым можно выглядеть более достойным. Поэтому монголы стали внезапно обнаруживать в себе личное родство с бурятами, уйгурами, казахами.

Им кажется, что став немножечко потомком казахов, будешь выглядеть убедительнее. Но на самом деле казахи — условная нация без исторического следа и без государственности, объявившаяся на геополитическом горизонте только в связи с кончиной СССР. До 1991 года государства казахов не было, и тяготеть к ним довольно слабая позиция. Поэтому возникновение национальной автомобильной промышленности — это исключительно патриотическая акция, не очень обоснованная экономически, но чрезвычайно важная для поднятия самооценки всей нации.

Мы продолжаем подозревать страну в аграрном состоянии хозяйства, наличии единственного приемлемого города и дезориентированном существовании после кончины главного стратегического партнера. На самом деле Монголия сейчас совеем другая. В ней есть богатые, частный бизнес, полное покрытие сотовыми операторами, промышленность и самостоятельная политика. И именно частный капитал затеял грандиозный проект, создав компанию «Барс Моторс».