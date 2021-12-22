Каким будет кроссовер NEVA, созданный российской «оборонкой»

Коротко повторим, почему оборонный холдинг вдруг решил заниматься созданием кроссовера. Во-первых, чтобы выполнить поручение президента, согласно которому доля гражданской продукции для организаций оборонно-промышленного комплекса до 2025 года должна достичь 30%.

Кроме того, отечественный Минтранс готов освоить на теме беспилотного и электрического транспорта более 800 млрд рублей — эта сумма будет потрачена до 2030 года, притом 490 млрд будут взяты непосредственно из государственного бюджета.

Поэтому «Алмаз-Антей» спешно готовит электрический и гибридный SUV, изображения которых сейчас оказались в открытом доступе — во всяком случае, создатели только что получили патент на внешность будущей машины.

На этих картинках мы видим относительно современный образ, но без каких-либо ярких деталей и акцентов. Поэтому выглядит новинка достаточно скучно: если этот вариант станет серийным, к началу производства уже понадобится рестайлинг…

Интересно, каким получится электромобиль, который параллельно делает КамАЗ? Как выяснил портал «АвтоВзгляд», в серийном варианте «Кама» будет большой и пятидверной, но изображений грядущей пятидверки пока нет. Впрочем, скоро мы их для вас раздобудем…