Отменив техосмотр, власти подставили всех водителей под удар гаишников и страховщиков?

Несмотря на все потуги операторов техосмотра оставить за собой право навязывать морально устаревшую и насквозь коррупционную процедуру технического осмотра автотранспорта, Госдума приняла волевое решение и сегодня оперативно отменила обязательный ТО для личных автомобилей. Теперь документ ожидает принятия его Совфедом, чтобы он смог бы вступить в силу уже с 1 января наступающего года и автомобилистам остается держать кулаки за то, чтобы там все прошло без проволочек.

Напомним, что ранее решение об отмене техосмотра для личных авто поддержал и председатель Госдумы Вячеслав Володин, который также пояснил, что поправки, вступающие в силу с 1 марта 2022 года о штрафах за езду без диагностической карты — 2000 рублей, чтобы не было разночтений, были доработаны в интересах автовладельцев. «Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны», — уточнил он.

Одобренный Госдумой закон не распространяется на коммерческий транспорт и общественный, а значит, грузовики, автобусы и такси по-прежнему будут должны получать диагностическую карту, пройдя соответствующую техническую проверку. А вот техосмотр личных транспортных средств теперь будет проводиться только по желанию граждан. Тем не менее, в ходе работы над документом депутаты внесли уточнение, которое уже вызвало некоторые сомнения у ряда автомобилистов и экспертов.

Так, согласно тексту одной из внесенных в закон поправок, если у автомобилиста есть диагностическая карта, выданная по итогам техосмотра, от проверок состояния авто на дорогах инспекторами ГИБДД он освобождается. Если же ее нет, предполагается, что сотрудник ДПС сможет проверить любой автомобиль при «визуальном обнаружении признаков неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения», что в свою очередь может стать причиной для нового вида конфликтов и коррупционной составляющей при общении с инспекторами Госавтоинспекии, опасаются автомобилисты в соцсетях.