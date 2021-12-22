Отменив техосмотр, власти подставили всех водителей под удар гаишников и страховщиков?

Несмотря на все потуги операторов техосмотра оставить за собой право навязывать морально устаревшую и насквозь коррупционную процедуру технического осмотра автотранспорта, Госдума приняла волевое решение и сегодня оперативно отменила обязательный ТО для личных автомобилей. Теперь документ ожидает принятия его Совфедом, чтобы он смог бы вступить в силу уже с 1 января наступающего года и автомобилистам остается держать кулаки за то, чтобы там все прошло без проволочек.
Напомним, что ранее решение об отмене техосмотра для личных авто поддержал и председатель Госдумы Вячеслав Володин, который также пояснил, что поправки, вступающие в силу с 1 марта 2022 года о штрафах за езду без диагностической карты — 2000 рублей, чтобы не было разночтений, были доработаны в интересах автовладельцев. «Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны», — уточнил он.
Одобренный Госдумой закон не распространяется на коммерческий транспорт и общественный, а значит, грузовики, автобусы и такси по-прежнему будут должны получать диагностическую карту, пройдя соответствующую техническую проверку. А вот техосмотр личных транспортных средств теперь будет проводиться только по желанию граждан. Тем не менее, в ходе работы над документом депутаты внесли уточнение, которое уже вызвало некоторые сомнения у ряда автомобилистов и экспертов.
Так, согласно тексту одной из внесенных в закон поправок, если у автомобилиста есть диагностическая карта, выданная по итогам техосмотра, от проверок состояния авто на дорогах инспекторами ГИБДД он освобождается. Если же ее нет, предполагается, что сотрудник ДПС сможет проверить любой автомобиль при «визуальном обнаружении признаков неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения», что в свою очередь может стать причиной для нового вида конфликтов и коррупционной составляющей при общении с инспекторами Госавтоинспекии, опасаются автомобилисты в соцсетях.
- Дополнив закон этой поправкой депутаты видимо подстраховались для того, чтобы исключить возможность передвижения по нашим дорогам откровенного автохлама, который радостно потирая руки не станет проходить техосмотр и чинить авто, но выедет на дорогу в совершенно непотребном виде и будет нести опасность для окружающих его людей и машин, — пояснил «АвтоВзгляду» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор Синих ведерок Петр Шкуматов.
Однако этот защитный механизм вряд ли будет работать так, как предположили депутаты. Во-первых, автохлама на дорогах у нас действительно мало, так как люди сами себе не враги и стараются ездить на авто в исправном состоянии. В том числе поэтому, что подтверждает и статистика аварийности, процедура обязательного техосмотра для личных автомобилей себя давно изжила и Госдума приняла абсолютно правильное решение о ее отмене.
Тем не менее, некое число особо одаренных наших сограждан, которые выезжают на дорогу на неисправном автомобиле и осознанно рискуют, эта поправка тоже не затормозит, так как зная о риске остановки инспектором они просто будут приобретать эти талончики техосмотра как и раньше — в интернете. И ничего с этим инспектор ГИБДД, к сожалению, поделать не сможет.
Что же касается опасений о том, что ДПС начнет искать некие повреждения у всех машин подряд — без перегибов на местах с их стороны действительно может не обойтись, однако, это точно не будет носить массовый характер. У инспектора просто не будет мотивации останавливать случайный авто, если визуально он находится в нормальном состоянии. Слишком много придется потратить сотруднику ГИБДД времени и сил на поиски и обнаружение неисправности — трудозатратно и не эффективно, — считает эксперт.
Еще один не спорный, но не всем ясный момент связан со страховым возмещением в случае ДТП. Федеральный закон об ОСАГО делит существующие авто на две категории. Первая из них — упомянутый уже нами ранее коммерческий транспорт. За ним сохраняется необходимость прохождения обязательного ТО. А следовательно, в случае ДТП и при отсутствии у оной диагностической карты (даже если авария произошла не по причине неисправности авто) страховая компания имеет право выставить регрессивный иск виновнику дорожно-транспортного происшествия.
Вторая же категория — личный транспорт, который теперь (Совфед, мы верим в тебя!), наконец, сможет проходить ТО на добровольной основе, подпадает по риск получить регрессивный иск от страховщиков в случае ДТП только при наличии двух условий — если авто действительно было неисправно и не проходило во время техосблуживание и причиной аварии стал именно этот фактор — неисправность автомобиля.
При этом стоит отметить, что для того чтобы установить тот факт, что ДТП произошло по причине неисправности автомобиля необходимо будет провести автотехническую экспертизу этого транспортного средства. Что делается в очень небольшом ряде спорных случаев при ДТП, так как это тоже трудозатратно и не дешево. Поэтому и и риск для добропорядочных автовладельцев получить подобный иск от страховой равен нулю. Ну а как все это заработает на самом деле — скоро узнаем. Но Госдуме за единодушие в принятии очень нужного и ожидаемого автовладельцами законопроекта в кои то веки хочется сказать спасибо от души.