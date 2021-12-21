Почему на льду и в снегу тормозить нужно абсолютно разными способами

На заснеженной и обледенелой дороге любой автомобиль ведет себя гораздо хуже, чем в летний период на сухом асфальте. А потому даже небольшое превышение скорости может обернуться серьезными неприятностями для водителя, его железного коня, пассажиров и других участников движения. И первым, что делают водители в любой опасной ситуации — это оттормаживаются в пол. Однако эффективность торможения в зимний период, увы, не зависит от того, насколько сильно вы нажали на педаль. И здесь возникает логичный вопрос: а как же правильно тормозить?

Во-первых, для того, чтобы правильно выбрать тактику торможения, например, специалисты компании Bosch рекомендуют определить, насколько скользкое дорожное покрытие. Сделать это наперед, увы, невозможно, потому как состояние дороги может меняться на всем протяжении пути. Поэтому придется ориентироваться буквально по наводящим знакам.

О том, что впереди гололедица могут подсказать внезапно начавшие запотевать стекла. При исправной системе кондиционирования спровоцировать этот эффект может только лишь резкое понижение температуры.

Также стоит знать, что наиболее обледеневшие участки дороги расположены на остановках общественного транспорта, мостах и путепроводах. Если же ваш путь пролегает вне городов, то стоит быть предельно внимательным там, где дорога проходит в низине и там, где прерывается лесополоса — здесь всегда дуют ветра, вымораживая дорожное полотно.

Впрочем, лучшим тестом будет непосредственно торможение. Если дорога обледенела, то даже на малой скорости при нажатии педали тормоза в пол колеса продолжат скользить. В этом случае нужно собраться, как никогда и следовать рекомендациям профессионалов.

Если возникла ситуация, когда нужно затормозить, то делать это нужно не резко и заранее, оценивая дорожную обстановку. Обледенелая дорога провоцирует скольжение и занос. И если ваши водительские навыки далеки от совершенства, то в этом случае попросту можно не справиться с управлением. Даже, несмотря на то что на современных автомобилях установлена антиблокировочная система тормозов.