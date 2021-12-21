Почему на льду и в снегу тормозить нужно абсолютно разными способами

На заснеженной и обледенелой дороге любой автомобиль ведет себя гораздо хуже, чем в летний период на сухом асфальте. А потому даже небольшое превышение скорости может обернуться серьезными неприятностями для водителя, его железного коня, пассажиров и других участников движения. И первым, что делают водители в любой опасной ситуации — это оттормаживаются в пол. Однако эффективность торможения в зимний период, увы, не зависит от того, насколько сильно вы нажали на педаль. И здесь возникает логичный вопрос: а как же правильно тормозить?
Во-первых, для того, чтобы правильно выбрать тактику торможения, например, специалисты компании Bosch рекомендуют определить, насколько скользкое дорожное покрытие. Сделать это наперед, увы, невозможно, потому как состояние дороги может меняться на всем протяжении пути. Поэтому придется ориентироваться буквально по наводящим знакам.
О том, что впереди гололедица могут подсказать внезапно начавшие запотевать стекла. При исправной системе кондиционирования спровоцировать этот эффект может только лишь резкое понижение температуры.
Также стоит знать, что наиболее обледеневшие участки дороги расположены на остановках общественного транспорта, мостах и путепроводах. Если же ваш путь пролегает вне городов, то стоит быть предельно внимательным там, где дорога проходит в низине и там, где прерывается лесополоса — здесь всегда дуют ветра, вымораживая дорожное полотно.
Впрочем, лучшим тестом будет непосредственно торможение. Если дорога обледенела, то даже на малой скорости при нажатии педали тормоза в пол колеса продолжат скользить. В этом случае нужно собраться, как никогда и следовать рекомендациям профессионалов.
Если возникла ситуация, когда нужно затормозить, то делать это нужно не резко и заранее, оценивая дорожную обстановку. Обледенелая дорога провоцирует скольжение и занос. И если ваши водительские навыки далеки от совершенства, то в этом случае попросту можно не справиться с управлением. Даже, несмотря на то что на современных автомобилях установлена антиблокировочная система тормозов.
В этом случае будет лучшей тактикой снижать скорость двигателем. Т. е. аккуратно убрать ногу с педали газа, перейдя на более низкую передачу. Либо тормозить кратковременными интервалами не блокирую колес полностью — это так же весьма эффективный способ существенно и безопасно снизить скорость.
В успешности и безопасности торможения существенную роль играет скоростной режим и соблюдение дистанции. На скользкой дороге при неправильно выбранном скоростном режиме тормозной путь увеличивается в несколько раз. В этой ситуации идеально работает народная мудрость: «Тише едешь, дальше будешь». А моргающих фарами нетерпеливых водителей лучше пропустить вперед.
Впрочем, без надежной, а главное, исправной тормозной системы все ваши усилия будут тщетны. Тормоза следует проверить и подготовить к зимнему сезону. Если что-то беспокоило летом, обязательно разобраться с проблемой, и заменить все необходимые элементы системы, естественно, не забыв о смазке, которая способно выдерживать высокие температуры.
Если, несмотря на все ваши усилия, автомобиль понесло, то первое, что нужно сделать — это вывернуть руль в сторону заноса, а не жать педаль тормоза в пол. Последнее лишь усугубит ситуацию, и машину гарантированно закрутит. Не стоит в этом случае отпускать полностью и педаль газа. На заднеприводном автомобиле обороты нужно сбрасывать плавно. С приводом на переднюю ось газку лучше добавить — правильно вывернутые колеса и тяга позволят купировать занос.
Зима — не время расслабляться. За рулем нужно быть собранным, готовым к любому развитию ситуации, и знать, что делать, если все идет не по плану. Впрочем, если соблюдать скоростной режим, дистанцию и, главное, все делать плавно, чтобы сохранить устойчивость автомобиля и дать его системам правильно отработать можно безаварийно ездить хоть всю жизнь. Жаль, что защиты от дурака здесь, увы, нет.