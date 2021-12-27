Опасное излучение: действительно ли вредит здоровью система определения усталости водителя

Все мы знаем, что если долго оставаться на солнце, то можно обгореть. Также последние годы везде и всюду трубят о вреде ультрафиолетовых солнечных лучей для глаз. Или взять, например, солнечные батареи, работающие по такому же принципу. Да что уж там: даже обычная лампочка в ванной, когда несколько ватт будут попадать в глаза в виде невидимого излучения. Иными словами, нас повсюду окружают опасности. Но так ли это? Давайте разберемся.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» руководитель разработки умной системы «Антисон» Антон Солохин, «по сравнению со всевозможными рисками 2 диода мощностью по 0,25 Вт — количество излучения в инфракрасных камерах системы определения усталости водителя — не вносят большого вклада в то, что попадает в наши глаза от других источников света». Иными словами, 0,25 Вт — это тысячные доли от всех процентов излучения, которые получает современный человек, в том числе, в инфракрасном диапазоне, а его наши глаза попросту не видят.

Если в обычной московской квартире поставить чувствительную камеру и отсечь видимый диапазон, то на камере будет видно, что любые источники света и тепла (например, батареи зимой или инфракрасные обогреватели) — выдают инфракрасное излучение. Да, человек чувствует, что от батареи исходит тепло, но свет — те самые два киловатта, которые превращаются в тепловую энергию — человеческий глаз отследить никак не может.