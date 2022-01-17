Премиум по-крестьянски: почему Mercedes-Benz неожиданно избавляется от универсалов

Фото производителя.
Mercedes отказывается от выпуска машин в кузове универсал. А незадолго до этого Ford поставил крест на седанах. При этом Volvo, Peugeot, KIA сохранили в своих линейках и те, и другие версии. И все автопроизводители взахлеб продолжают штамповать кроссоверы. Чем закончатся эти «кузовные страдания» мирового автопрома, размышляет эксперт портала «АвтоВзгляд» Сергей АСЛАНЯН.
Сергей Асланян

Mercedes долго уклонялся от универсалов. Клиенты компании настолько солидные люди, что ездят исключительно в костюме, при галстуке, с кожаным портфелем и лоском значимости на лице. Респектабельность не подразумевала урожайной рыночности и продажи яблок из багажника. Даже детей в школу полагалось возить маме на VW, чтоб не омрачать имидж эталонного автомобиля для людей высшего общества. Хотя те же самые машины в исполнении такси планку пафоса снижали весьма заметно. В оправдание фирма настаивала, что в этом кроется возможность за несколько марок почувствовать себя причастным к недосягаемым социальным кругам.

Но в 1976 году Mercedes пал. Модель W123 получила кузов универсал с литерой S123. Поклонники бренда задохнулись от оскорбления. Запахло деревенщиной, провинциальными нравами и корзиной с только что вылупившимися цыплятами. Что безоговорочно укрепило имидж BMW.

В главном сражении автомобильной Германии, пьедестал засиял логотипом со стилизованным пропеллером, вместо полагающейся трехлучевой звезды. Но в 1987 году, во втором поколении 3 Series Е30, позор все таки случился — появился автомобиль с кузовом универсал, получивший обозначение Turing. Попрание устоев выровняло позиции. И вот Mercedes решил отказаться от универсалов!

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Пройдя долгий путь от стыдливого дебюта, окрепнув конструкторской мыслью и клиентской лояльностью, в Штутгарте решил, что седаны потребителю нужнее. И с 2030 года в гамме Mercedes универсалов не останется. Только седаны, которые так любят на основных рынках — в Китае и Америке. Обескураженной Германии предложено утешиться кроссоверами и электромобилями. А универсалы немцам не нужны, поскольку в Европе их разлюбили.

И тут в бой внезапно ввязался… Логично ожидать, что BMW? Вовсе нет. Эстафетной палочкой, как ломом, воспользовался VW, заявивший, что никому не нужны седаны и основной спрос в мире теперь на универсалы. Тем более в Германии. А так же в Китае и Америке. Поэтому VW снял с производства главный седан Европы Passat В8, выпустив последний экземпляр под Рождество 2021 года. Кстати, в Америке не осталось вообще никакого автомобиля с именем Passat. Там под нож пошло все семейство — и седан, и «сарай».

Убирая седан из гаммы, VW встал на сторону американского Ford, который вообще уничтожил все седаны и не оставил дома ни одного автомобиля с этим типом кузова. Ford приступил к ликвидации в 2020 году, отказавшись от седана Mondeo/Fusion, а заодно прекратив выпуск седанов Lincoln MKZ и даже флагмана Lincoln Continental.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

На это масштабно ответила Toyota. Японцы срочно увеличили семью седанов на рынке Америки, смастерив спецверсии Camry и Avalon с полным приводом, тем самым добавив трехобъемным кузовам разнообразия, привлекательности и аргументов.

Оглядев всемирное поле боя, надеясь встать вровень с Mercedes и BMW, свои намерения сформулировала Volvo: фирма оставляет и седаны, и универсалы, поскольку традиционные шведские ценности в последнее время близки даже китайцам.

Нужен ли универсал Европе? Судя по модельному ряду корейцев (KIA Optima/K5 Sportwagon, Hyundai i40 Tourer и др.), французов (Peugeot 508 SW) и не принявших участия в драке немцев (Opel Insignia Sport Tourer), необходим. И корейцы тут наиболее достоверны. Они не станут делать ненужные автомобили по инерции, уповая на имидж, как прежде поступали Mercedes с BMW, а потому продолжают производить универсалы на внешних рынках, которые у себя дома делать не считают нужным.

В Америке востребованы и седаны, и универсалы. Посеявший панику Ford убрал первые по финансовым соображениям. У него не хватило денег на электромобили. И ради борьбы с Tesla пришлось чем-то жертвовать. Кстати, прежде с таким же азартом автомобильные компании во всем мире расставались кабриолетами, а затем с минивэнами, заменяя их кроссоверами. Которые продолжат побеждать, отчасти став причиной нынешних метаний производителей между седанами и универсалами.

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17 января 2022
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