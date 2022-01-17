Премиум по-крестьянски: почему Mercedes-Benz неожиданно избавляется от универсалов

Mercedes долго уклонялся от универсалов. Клиенты компании настолько солидные люди, что ездят исключительно в костюме, при галстуке, с кожаным портфелем и лоском значимости на лице. Респектабельность не подразумевала урожайной рыночности и продажи яблок из багажника. Даже детей в школу полагалось возить маме на VW, чтоб не омрачать имидж эталонного автомобиля для людей высшего общества. Хотя те же самые машины в исполнении такси планку пафоса снижали весьма заметно. В оправдание фирма настаивала, что в этом кроется возможность за несколько марок почувствовать себя причастным к недосягаемым социальным кругам.

Но в 1976 году Mercedes пал. Модель W123 получила кузов универсал с литерой S123. Поклонники бренда задохнулись от оскорбления. Запахло деревенщиной, провинциальными нравами и корзиной с только что вылупившимися цыплятами. Что безоговорочно укрепило имидж BMW.

В главном сражении автомобильной Германии, пьедестал засиял логотипом со стилизованным пропеллером, вместо полагающейся трехлучевой звезды. Но в 1987 году, во втором поколении 3 Series Е30, позор все таки случился — появился автомобиль с кузовом универсал, получивший обозначение Turing. Попрание устоев выровняло позиции. И вот Mercedes решил отказаться от универсалов!