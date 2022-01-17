Премиум по-крестьянски: почему Mercedes-Benz неожиданно избавляется от универсалов

Mercedes долго уклонялся от универсалов. Клиенты компании настолько солидные люди, что ездят исключительно в костюме, при галстуке, с кожаным портфелем и лоском значимости на лице. Респектабельность не подразумевала урожайной рыночности и продажи яблок из багажника. Даже детей в школу полагалось возить маме на VW, чтоб не омрачать имидж эталонного автомобиля для людей высшего общества. Хотя те же самые машины в исполнении такси планку пафоса снижали весьма заметно. В оправдание фирма настаивала, что в этом кроется возможность за несколько марок почувствовать себя причастным к недосягаемым социальным кругам.
Но в 1976 году Mercedes пал. Модель W123 получила кузов универсал с литерой S123. Поклонники бренда задохнулись от оскорбления. Запахло деревенщиной, провинциальными нравами и корзиной с только что вылупившимися цыплятами. Что безоговорочно укрепило имидж BMW.
В главном сражении автомобильной Германии, пьедестал засиял логотипом со стилизованным пропеллером, вместо полагающейся трехлучевой звезды. Но в 1987 году, во втором поколении 3 Series Е30, позор все таки случился — появился автомобиль с кузовом универсал, получивший обозначение Turing. Попрание устоев выровняло позиции. И вот Mercedes решил отказаться от универсалов!
Пройдя долгий путь от стыдливого дебюта, окрепнув конструкторской мыслью и клиентской лояльностью, в Штутгарте решил, что седаны потребителю нужнее. И с 2030 года в гамме Mercedes универсалов не останется. Только седаны, которые так любят на основных рынках — в Китае и Америке. Обескураженной Германии предложено утешиться кроссоверами и электромобилями. А универсалы немцам не нужны, поскольку в Европе их разлюбили.
И тут в бой внезапно ввязался… Логично ожидать, что BMW? Вовсе нет. Эстафетной палочкой, как ломом, воспользовался VW, заявивший, что никому не нужны седаны и основной спрос в мире теперь на универсалы. Тем более в Германии. А так же в Китае и Америке. Поэтому VW снял с производства главный седан Европы Passat В8, выпустив последний экземпляр под Рождество 2021 года. Кстати, в Америке не осталось вообще никакого автомобиля с именем Passat. Там под нож пошло все семейство — и седан, и «сарай».
Убирая седан из гаммы, VW встал на сторону американского Ford, который вообще уничтожил все седаны и не оставил дома ни одного автомобиля с этим типом кузова. Ford приступил к ликвидации в 2020 году, отказавшись от седана Mondeo/Fusion, а заодно прекратив выпуск седанов Lincoln MKZ и даже флагмана Lincoln Continental.
На это масштабно ответила Toyota. Японцы срочно увеличили семью седанов на рынке Америки, смастерив спецверсии Camry и Avalon с полным приводом, тем самым добавив трехобъемным кузовам разнообразия, привлекательности и аргументов.
Оглядев всемирное поле боя, надеясь встать вровень с Mercedes и BMW, свои намерения сформулировала Volvo: фирма оставляет и седаны, и универсалы, поскольку традиционные шведские ценности в последнее время близки даже китайцам.
Нужен ли универсал Европе? Судя по модельному ряду корейцев (KIA Optima/K5 Sportwagon, Hyundai i40 Tourer и др.), французов (Peugeot 508 SW) и не принявших участия в драке немцев (Opel Insignia Sport Tourer), необходим. И корейцы тут наиболее достоверны. Они не станут делать ненужные автомобили по инерции, уповая на имидж, как прежде поступали Mercedes с BMW, а потому продолжают производить универсалы на внешних рынках, которые у себя дома делать не считают нужным.
В Америке востребованы и седаны, и универсалы. Посеявший панику Ford убрал первые по финансовым соображениям. У него не хватило денег на электромобили. И ради борьбы с Tesla пришлось чем-то жертвовать. Кстати, прежде с таким же азартом автомобильные компании во всем мире расставались кабриолетами, а затем с минивэнами, заменяя их кроссоверами. Которые продолжат побеждать, отчасти став причиной нынешних метаний производителей между седанами и универсалами.