История болезни: эпикриз 20-летних мучений ОСАГО

Разбирательство с авторами закона об обязательном страховании, предпринятое в Госдуме (она тогда еще была местом для дискуссий) выяснило, что первоначальный тариф не имел экономического обоснования и был взят с потолка.
Как сказал один из авторов в оправдание: «Опыта у нас не было, но надо было с чего-то начать». Очень быстро ОСАГО превратилось в очевидно несправедливый инструмент отъема денег у застрахованных водителей, имеющий против них избыточное количество бессовестных коэффициентов.
Самый недостойный — территориальный. Его суть: поскольку на данной территории недостаточно баранов для кормления страховой компании, надо заставить оставшихся баранов заплатить за отсутствующих. Особенно нагло территориальный коэффициент смотрится в сравнении с территориальной аварийностью. Самое высокое его значение — в Москве, которая ни разу не возглавила рейтинг ДТП. Отменить коэффициент обещали многократно.
В последний раз — два года назад, чтобы компенсировать расширение тарифного коридора. Но отказаться от таких легких денег не смогли. Примечательно, что территориальный коэффициент противоречит ст.19. ч.2 Конституции России, где прямо указано, что «государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от… места жительства». Право на одинаковый тариф для жителей разных регионов закон N40-ФЗ об ОСАГО проигнорировал.
Еще одним атрибутом несправедливости остаются справочники средней стоимости автозапчастей. Благодаря которым нам предлагают смириться с дешевой компенсацией вместо реальной цены и конкретных затрат. Самым важным критерием назначен возраст автомобиля. Исходя из него, придумывается абстракция под названием «амортизация», она же «износ».
Подоплека в том, что машина с каждым прожитым годом якобы дешевеет. Но сегодня мы регулярно получаем подтверждение обратному — с каждым прожитым годом автомобиль становится дороже. Настолько, что по истечении трех-пяти лет эксплуатации стоит больше, чем в год покупки, когда был новым и без пробега. Из этого следует, что страховые компании обязаны вычислять остаточную стоимость не на основании возраста, а исходя из рыночной цены авто.
Помимо этого, страховые компании умышленно отворачиваются от фактического состояния транспортного средства. Возраст никак не доказывает ухудшение здоровья. И тем более страховщики не считают нужным признать факты отличного ухода за техникой в руках людей, обожающих свои автомобили.
Существует общеизвестный «сценарий второго владельца»: первый хозяин приобрел очень дорогой автомобиль, изъездил его и избавился. Второй владелец, купив обожаемую машину мечты, вложил в нее большие средства и привел в идеальное состояние. Что самым циничным образом игнорируется в случае ремонта или компенсации за ДТП, когда назначаются суммы по средней цене запчастей и с учетом эфемерной амортизации из-за давнего года рождения.
Двадцатилетняя история ОСАГО — это история болезни. Которую маскируют реформами, изобретательно придумывая варианты уклонения от справедливого возмещения ущерба.