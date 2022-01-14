История болезни: эпикриз 20-летних мучений ОСАГО

Разбирательство с авторами закона об обязательном страховании, предпринятое в Госдуме (она тогда еще была местом для дискуссий) выяснило, что первоначальный тариф не имел экономического обоснования и был взят с потолка.

Как сказал один из авторов в оправдание: «Опыта у нас не было, но надо было с чего-то начать». Очень быстро ОСАГО превратилось в очевидно несправедливый инструмент отъема денег у застрахованных водителей, имеющий против них избыточное количество бессовестных коэффициентов.

Самый недостойный — территориальный. Его суть: поскольку на данной территории недостаточно баранов для кормления страховой компании, надо заставить оставшихся баранов заплатить за отсутствующих. Особенно нагло территориальный коэффициент смотрится в сравнении с территориальной аварийностью. Самое высокое его значение — в Москве, которая ни разу не возглавила рейтинг ДТП. Отменить коэффициент обещали многократно.