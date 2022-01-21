5 самых популярных в России кроссоверов, лишенных полного привода

Когда-то один умный человек, английский поэт Джеймс Уиткомб, сказал: «Когда я вижу птицу, которая ходит как утка, плавает как утка и крякает как утка, я называю эту птицу уткой». Американцы давным давно научились «впаривать» по сниженным ценам своим согражданам «поддельных уток» — брутальные с виду внедорожники, являющиеся на деле банальными заднеприводными «траками».

Эта бизнес-идея захватила умы и теперь по всему земному шару ездят миллионы машин, которые выглядят как кроссоверы, ездят по асфальту как кроссоверы. Но как только попадают на легкое бездорожье, «то, что крякает как утка» оказывается на поверку беспомощной «курицей». Ведь «переднеприводный кроссовер» на самом деле представляет собой всего лишь обычный моноприводный универсал со слегка увеличенным клиренсом. Но «пипл хавает». Особенно эта тема понравилась китайцам. И они наводнили не только национальный, но и российский рынок своими недоприводными «кроссоверами».

И берут наши, берут. Все равно среднестатистический горожанин с асфальта вообще никогда не съезжает. Ему, что передний, что полный привод у машины — все едино. А вот «внедорожный» имидж транспортного средства очень даже приятен.