5 самых популярных в России кроссоверов, лишенных полного привода

Когда-то один умный человек, английский поэт Джеймс Уиткомб, сказал: «Когда я вижу птицу, которая ходит как утка, плавает как утка и крякает как утка, я называю эту птицу уткой». Американцы давным давно научились «впаривать» по сниженным ценам своим согражданам «поддельных уток» — брутальные с виду внедорожники, являющиеся на деле банальными заднеприводными «траками».
Эта бизнес-идея захватила умы и теперь по всему земному шару ездят миллионы машин, которые выглядят как кроссоверы, ездят по асфальту как кроссоверы. Но как только попадают на легкое бездорожье, «то, что крякает как утка» оказывается на поверку беспомощной «курицей». Ведь «переднеприводный кроссовер» на самом деле представляет собой всего лишь обычный моноприводный универсал со слегка увеличенным клиренсом. Но «пипл хавает». Особенно эта тема понравилась китайцам. И они наводнили не только национальный, но и российский рынок своими недоприводными «кроссоверами».
И берут наши, берут. Все равно среднестатистический горожанин с асфальта вообще никогда не съезжает. Ему, что передний, что полный привод у машины — все едино. А вот «внедорожный» имидж транспортного средства очень даже приятен.
Во многом по этой причине успех на российском рынке сопутствовал в прошлом году такому «кроссоверу», как Chery Tiggo 7 Pro. Всего их было продано в России в 2021 году 14 112 единиц. Единственный доступный вариант автомобиля оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л. с. и вариатором. Цены — от 1,6 до 1,8 млн рублей, в зависимости от наличия дополнительных опций. Забегая немного вперед скажем, что китайский бренд Chery поставляет на российский рынок несколько моделей. Все — исключительно с кроссоверным типом кузова, но при этом все переднеприводные.
Поэтому не удивительно, что на втором месте в нашем ТОП-5 оказался еще один представитель марки — Chery — Tiggo 4. Этих машин было продано за 2021 год 14 034 штуки. Моторы тут — два бензиновых полуторалитровых: 113-сильный «атмосферник» и 147-сильный турбо. Цены от 1,4 до 1,6 млн. рублей.
Третью строчку занял еще один «китаец» — Geely Coolray с реализацией на уровне 11 101 экземпляров за прошедший год. Нельзя не отметить, что эта модель — единственная в репертуаре Geely, которой с самого начала отказали в полном приводе. В отличии от Chery Tiggo. Что же касается Geely Coolray, то он прибывает в салоны российских дилеров бренда с единственным мотором — турбированным, объемом 1,5 литра и мощностью 150 л. с. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот. Цена — от 1,5 млн до 1,7 млн рублей.
Единственный «кореец» в нашем ТОП-5 — Kia Soul с 9 257 проданными за прошлый год в России штуками. Моторы тут разные: от атмосферных 1,6 и 2,0 литра (мощность — 123 и 150 л. с. соответственно) до 200-сильного турбированного 1,6. Цены — от 1,3 до 2 млн рублей.
И завершает наш рейтинг еще один представитель хитроумно-переднеприводного китайского клана Chery — а именно Tiggo 8 Pro (6 084 продано). Его ценник колеблется в пределах от 1,9 до 2,4 млн рублей. Оснащается машина двумя «турбобензинками»: двухлитровой 170-сильной и 1,6-литровой 186-сильной. В трансмиссии, соответственно, либо вариатор, либо китайский 7-ступенчатый «робот».