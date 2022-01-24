5 самых популярных хетчбэков на российском рынке

Глядя на росийскую статистику продаж автомобилей, с каждым годом все сильнее осознаешь, что некогда популярнейший тип автомобильного кузова — хэтчбек — готов вот-вот превратиться в нечто устаревшее, а то и полностью исчезнуть. И упоминать его будут только в исторических художественных произведениях. Например, таком контексте: «Вы прибыли на званый бал в ландо или портошезе? Нет, я предпочитаю хэтчбек!»
Печальная судьба хэтчбеков в России вырисовывается на фоне повального увлечения сограждан кроссоверами. Пусть даже «поддельными», лишенными полного привода. Тем не менее, пока что «хэтчи» у нас кое-как продаются. Причем наиболее активно — в бюджетном сегменте, где тип кузова машины зачастую играет второстепенную роль при ее выборе: новая, ездит и не ломается, вот и замечательно — берем!
Тем более, что сейчас, в условиях перебоев с поставками новых авто на рынок, покупателю вообще грех привередничать: надо брать, что дают — пока есть в наличии, и цены еще сильнее не взлетели. Вот и брали в 2021 в России все, включая не особо популярные хэтчбеки.
Лидером этого сегмента стал Renault Sandero с продажами на уровне 22 386 машин. Еще несколько лет назад французы упорно называли модификацию Sandero Stepway «кроссовером». Несмотря на то, что полного привода у нее отродясь не было — только «внедорожный» пластиковый обвес да пара лишних сантиметров клиренса.
Похоже, что в умах потенциальных покупателей по этому поводу, как говорится, «осадочек остался». И люди берут ее под ненавязчивым воздействием «кроссоверного» маркетологического тумана. Ценники на «обычный» Renault Sandero стартуют с 884 000 рублей за вариант с 1,6-литровымй мотором мощностью 82 л. с. и механической «пятиступкой». «В топе» Sandero Stepway стоит уже 1,14 млн. рублей — оснащенный аналогичного объема двигателем мощностью 113 л. с. и вариатором в трансмиссии.
На втором месте в рейтинге самых продаваемых хэтчбеков в России стоит технический «брат-близнец» Sandero — LADA Xray. Даже объемы продаж этой «российской» модели практически полностью повторяют результат Sandero — 22 107 штуки — всего на пару сотен меньше, чем у французского «собрата». Мотор тут единственный — 106 «сил». КП — две: пятиступенчатые «механика» и «робот». Цены — от 826 900 рублей до 1,2 млн. рублей за версию Cross instinct. Ценник чуть пониже, чем у французского «исходника» — видимо, чтобы соблюсти политес.
На третьем месте ТОП-5 «хэтчей» в России — Kia Сeed. До успехов русско-французской парочки ему — как до Кореи на четвереньках. Продажи за год — 7 450 штук. С учетом минимальной цены (на сегодняшний день!) — от 1,6 млн рублей, — вполне объяснимый результат. В «максималке» «кореец» стоит вообще под 2,2 млн. рублей. Такие ценники тягаться с лидерами не позволяют. Зато Сeed — машина более старшего класса. В базовой комплектации у нее 128-сильная «бензинка» и шестиступенчатый «автомат». Модель можно купить и со 150-сильным турбодвижком и семиступенчатым «роботом».
У следующего участника нашего ТОП с продажами в России еще хуже, несмотря на сравнимые с лидерами рейтинга цены и корейское происхождение. Речь идет о Kia Picanto — 2180 проданных за 2021 год экземпляра. Разброс дилерских цен — от 935 000 рублей до 1,125 млн. рублей. Мотор единственный — литровый, мощностью 67 л. с. Трансмиссия — пятиступенчатая «механика», либо старый четырехступенчатый «автомат». И еще — небольшие, даже по сравнению с Xray/Sandero, габариты: для доставщика пиццы подойдет, а для перевозки семьи уже никак
Завершает наш рейтинг автомобиль, совершено «не из этой оперы» — Volkswagen Golf. Но раз назвался хэтчбеком — полезай в ТОП! Цены на эту во всех смыслах хорошую машину стартуют с 2,7 млн. рублей и переваливают за 3 млн. рублей в максимальной комплектации GTI. Не удивительно, что их было продано за прошлый год всего 155 штук. 150-сильный турбомотор и 8-ступенчатый автомат «в базе» — это хорошо, но цена оказывается высока. Даже за «немецкое качество». А уж что говорить про топовый Golf GTI с 2,0 литровым турбодвижком мощностью 245 л. с. и 7-ступенчатым «роботом».