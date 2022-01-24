5 самых популярных хетчбэков на российском рынке

Глядя на росийскую статистику продаж автомобилей, с каждым годом все сильнее осознаешь, что некогда популярнейший тип автомобильного кузова — хэтчбек — готов вот-вот превратиться в нечто устаревшее, а то и полностью исчезнуть. И упоминать его будут только в исторических художественных произведениях. Например, таком контексте: «Вы прибыли на званый бал в ландо или портошезе? Нет, я предпочитаю хэтчбек!»

Печальная судьба хэтчбеков в России вырисовывается на фоне повального увлечения сограждан кроссоверами. Пусть даже «поддельными», лишенными полного привода. Тем не менее, пока что «хэтчи» у нас кое-как продаются. Причем наиболее активно — в бюджетном сегменте, где тип кузова машины зачастую играет второстепенную роль при ее выборе: новая, ездит и не ломается, вот и замечательно — берем!

Тем более, что сейчас, в условиях перебоев с поставками новых авто на рынок, покупателю вообще грех привередничать: надо брать, что дают — пока есть в наличии, и цены еще сильнее не взлетели. Вот и брали в 2021 в России все, включая не особо популярные хэтчбеки.