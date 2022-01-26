Названы российские цены обновленного BMW 8-й серии

Что касается силовых агрегатов, то моторная гамма по-прежнему включает в себя три двигателя. Это — бензиновая «шестерка» на 340 л. с. и дизель на 320 сил (оба трехлитровые), а также могучий 4,4-литровый V8, развивающий 530 сил. Коробка передач во всех случаях — восьмиступенчатый «автомат» Steptronic. Самая мощная версия M850i xDrive набирает первую сотню за 3,7 секунды, а в исполнении Competition (с мотором, форсированным до 625 сил) — и вовсе за 3,2.

Столько же стоят баварские «зажигалки»? Самый доступный вариант — «восьмерка» в кузове лифтбэк: за четырехдверный Gran Coupe дилеры просят от 8 млн рублей. За традиционную купешку придется выложить на 330 000 целковых больше. А вот кабриолет обойдется значительно дороже — как минимум в 9 270 000 «деревянных».

Но все это цветочки по сравнению с прайсами М-модификаций посвежевшей 8-й серии. Стартовая цена BMW M8 Gran Coupe — 11 730 000 рублей, купе — 12 320 000, а кабриолета — 13 300 000. На деле же придется отдать куда больше, ведь дилерские накрутки никто не отменял.