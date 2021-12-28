Чем опасны дешевые китайские автомагнитолы с большим экраном

Магнитола с огромным дисплеем, который реагирует на касание, давно стала символом современности автомобиля и вроде как необходимой опцией: камера заднего вида, навигация, возможность подключения видеорегистратора и даже датчиков давления в шинах, да и просто удобно! Народ быстро оценил возможность покупки таких «комбайнов» на самой известной китайской барахолке и бросился кромсать торпедо — отныне даже в «Жигули» вместо смешной 1DIN «бренчалки» можно инсталлировать настоящий музыкальный центр с компьютером.
Про бесплатный сыр и мышеловку знают все, но почему-то редко умеют применять в реальных условиях. Во-первых, изначальное качество продукта, его исполнение и оснащение в трех случаях из четырех отличаются от заявленных. Работает такая «музыка» довольно посредственно, часто страдает разного рода «багами» и не решенными, а порой — и не решаемыми программными болезнями. Второй пункт списка — установка.
Магнитолу мало просто «запитать» и воткнуть антенну: надо сделать проводку так, чтобы сложная автомобильная электрика не пострадала. Сюда стоит включить и еще одно условие: новое устройство не должно давать наводок на «мозги» и прочие ЭБУ. Приемник запоет, но тут же завоет ABS, высветится ошибка по сигнализации и многое другое.
Впрочем, при должном подходе и грамотном выборе, все вышеперечисленные проблемы можно обойти стороной. Но есть еще один крайне важный аспект: начинка магнитолы. Железо.
Китайские производители очень любят использовать для подобных устройств универсальные чипы и другие «органы», которые изначально разрабатывались для телефонов и планшетов. Унификация и массовое производство — основа для доступной цены, поэтому специального «железа» никто разрабатывать не будет, ведь тогда музыка будет стоить слишком дорого, а ее покупатель пойдет в «бренды».
Поэтому в основе львиной доли китайских мультимедийных центров лежит самые распространенные чипы и платы, которые в «обычной жизни» используются для производства гаджетов. В нормальных условиях они верно служат свои два-три года, но ведь автомобильная магнитола — это совсем другое!
Мало того, что она постоянно трясется на наших дорогах, постоянно подвергается скачкам напряжения, остужается морозной ночью до состояния льдины. Так ведь еще и ежедневно работает в режиме перегрева: чтобы ее воткнуть, обычно вырезают дифлекторы обдува…
Даже штатное место — портал «АвтоВзгляд» писал об этом в материале про болячки KIA Sorento второго поколения — страдает от избыточных температур, что уж говорить про самостоятельную инсталляцию.
Подытожим: сердцу не прикажешь, но рассматривая различные предложения, стоит обращать внимание не только на внешний вид и заявленные опции, но и на техническое «содержимое». Прочитать отзывы, уделив особое внимание тем, что были оставлены не сразу после распаковки, а через 3—4 месяца эксплуатации. Разобраться для себя и умерить внутреннюю жадность, и только потом оплачивать покупку.