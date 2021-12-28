Чем опасны дешевые китайские автомагнитолы с большим экраном

Магнитола с огромным дисплеем, который реагирует на касание, давно стала символом современности автомобиля и вроде как необходимой опцией: камера заднего вида, навигация, возможность подключения видеорегистратора и даже датчиков давления в шинах, да и просто удобно! Народ быстро оценил возможность покупки таких «комбайнов» на самой известной китайской барахолке и бросился кромсать торпедо — отныне даже в «Жигули» вместо смешной 1DIN «бренчалки» можно инсталлировать настоящий музыкальный центр с компьютером.

Про бесплатный сыр и мышеловку знают все, но почему-то редко умеют применять в реальных условиях. Во-первых, изначальное качество продукта, его исполнение и оснащение в трех случаях из четырех отличаются от заявленных. Работает такая «музыка» довольно посредственно, часто страдает разного рода «багами» и не решенными, а порой — и не решаемыми программными болезнями. Второй пункт списка — установка.

Магнитолу мало просто «запитать» и воткнуть антенну: надо сделать проводку так, чтобы сложная автомобильная электрика не пострадала. Сюда стоит включить и еще одно условие: новое устройство не должно давать наводок на «мозги» и прочие ЭБУ. Приемник запоет, но тут же завоет ABS, высветится ошибка по сигнализации и многое другое.