МАЗ выпустил первую партию «неубиваемых» автобусов

Партию из 22 автобусов приобрела Республика Того, что считается одним из беднейших государств на планете. За белорусские машины власти страны на западе Африки заплатили 2 276 000 долларов, так что каждый экземпляр стоил тамошнему бюджету около 100 000 $.

Однако вдобавок белорусы отправили несколько контейнеров с запчастями и расходниками, которых должно хватить на несколько ближайших лет. А значит, транспортники далекой африканской страны надежно застраховали себя от простоев подвижного состава.