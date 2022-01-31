МАЗ выпустил первую партию «неубиваемых» автобусов

Партию из 22 автобусов приобрела Республика Того, что считается одним из беднейших государств на планете. За белорусские машины власти страны на западе Африки заплатили 2 276 000 долларов, так что каждый экземпляр стоил тамошнему бюджету около 100 000 $.
Однако вдобавок белорусы отправили несколько контейнеров с запчастями и расходниками, которых должно хватить на несколько ближайших лет. А значит, транспортники далекой африканской страны надежно застраховали себя от простоев подвижного состава.
Напомним, что белорусские автобусы SUB 131 будут продвигать на рынках Африки и Ближнего Востока. Модель оснащена 250-сильным турбодизелем ЯМЗ, что отвечает нормам «Евро-2», и 9-ступенчатой китайской «механикой» Fast Gear. Объем топливного бака — сразу 280 литров.
В салоне установлены 43 антивандальных сиденья для пассажиров, а общая пассажировместимость — 72 человека. В качестве опции доступны система видеонаблюдения, плюс — подготовка под установку оборудования для оплаты проезда.