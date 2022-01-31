МАЗ выпустил первую партию «неубиваемых» автобусов

Фото производителя.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в 2016 году Минский автозавод, взяв шасси полноприводного грузовика, построил «неубиваемый» автобус МАЗ-131 для стран Африки. Затем проект заглох, чтобы вновь «завестись» под занавес прошлого года. Более того, на необычную технику даже успел найтись первый покупатель.
Алексей Кованов

Партию из 22 автобусов приобрела Республика Того, что считается одним из беднейших государств на планете. За белорусские машины власти страны на западе Африки заплатили 2 276 000 долларов, так что каждый экземпляр стоил тамошнему бюджету около 100 000 $.

Однако вдобавок белорусы отправили несколько контейнеров с запчастями и расходниками, которых должно хватить на несколько ближайших лет. А значит, транспортники далекой африканской страны надежно застраховали себя от простоев подвижного состава.

Фото производителя.

Напомним, что белорусские автобусы SUB 131 будут продвигать на рынках Африки и Ближнего Востока. Модель оснащена 250-сильным турбодизелем ЯМЗ, что отвечает нормам «Евро-2», и 9-ступенчатой китайской «механикой» Fast Gear. Объем топливного бака — сразу 280 литров.

В салоне установлены 43 антивандальных сиденья для пассажиров, а общая пассажировместимость — 72 человека. В качестве опции доступны система видеонаблюдения, плюс — подготовка под установку оборудования для оплаты проезда.

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31 января 2022
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