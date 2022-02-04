Новую «ГАЗель NN» теперь можно купить через интернет

Чтобы забронировать нужный автомобиль, достаточно зайти на официальный сайт производителя, выбрать необходимую версию и внести предоплату в размере 50 000 рублей. Доставить машину могут — по желанию покупателя — в Москву, Санкт-Петербург или Казань. После осмотра, который проводится в дилерском центре, клиент вносит оставшуюся часть средств и забирает машину. Весь процесс, как утверждают «газовцы», занимает не больше двух недель.

Любопытно, что покупая автомобиль через интернет, клиент не только экономит нервы и время на посещении дилерского центра, но и получает некоторые «плюшки». Например — два бесплатных ТО и гарантию итоговой стоимости, чего автосалоны обычно дать не могут. Кстати, все машины, представленные в онлайн-шоуруме, свежие — 2022 года выпуска.

Отмечается, что запуск виртуальных продаж «ГАЗель NN» — это лишь первый этап масштабного проекта. В обозримом будущем покупатели смогут приобретать через интернет все автомобили модельной линейки.