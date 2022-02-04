Как и почему ломается омыватель ветрового стекла

Рычаг на себя до упора, в голове мелькают кадры утренней заправки, а лобовое все то же: жидкость не подается, дворники с лязгом и царапинами скребут по стеклу. Ехать дальше уже нельзя: прижавшись к обочине, накидываем снег, который, растаяв, вернет видимость. И так, короткими перебежками, до точки назначения. Почему же эта неприятная и даже опасная ситуация произошла?

Система подачи жидкости на лобовое стекло крайне проста, если не сказать примитивна: омыватель, заранее налитый в специальный резервуар, отдельным насосом по трубкам подается на форсунки, который и разбрызгивают его на стекло. Схема на уровне третьего класса школы: простая и оттого невероятно надежная. Каждый элемент технологически сопоставим с гвоздем, но и она может дать сбой. Естественно, в самый ненужный момент. А иначе разве бывает?

Начнем от простого к сложному: шланги подачи «омывайки» редко выходят из строя, а вот форсунки — регулярно. Мало того, что они могут забиться грязью или просто перемерзнуть, так еще и ржавеют изнутри. Летом мы все заливаем простую воду, которая автоматически приводит к появлению окислов в недрах «писалки», которые однажды полностью перекроют ток «жижи». Диагностики неисправности крайне проста: вероятность, что обе форсунки забьются или заржавеют до непроходимости одновременно, равно нулю. Если хоть одна подает признаки жизни — смело меняем неисправную и едем дальше.