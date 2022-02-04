Как и почему ломается омыватель ветрового стекла

Рычаг на себя до упора, в голове мелькают кадры утренней заправки, а лобовое все то же: жидкость не подается, дворники с лязгом и царапинами скребут по стеклу. Ехать дальше уже нельзя: прижавшись к обочине, накидываем снег, который, растаяв, вернет видимость. И так, короткими перебежками, до точки назначения. Почему же эта неприятная и даже опасная ситуация произошла?
Система подачи жидкости на лобовое стекло крайне проста, если не сказать примитивна: омыватель, заранее налитый в специальный резервуар, отдельным насосом по трубкам подается на форсунки, который и разбрызгивают его на стекло. Схема на уровне третьего класса школы: простая и оттого невероятно надежная. Каждый элемент технологически сопоставим с гвоздем, но и она может дать сбой. Естественно, в самый ненужный момент. А иначе разве бывает?
Начнем от простого к сложному: шланги подачи «омывайки» редко выходят из строя, а вот форсунки — регулярно. Мало того, что они могут забиться грязью или просто перемерзнуть, так еще и ржавеют изнутри. Летом мы все заливаем простую воду, которая автоматически приводит к появлению окислов в недрах «писалки», которые однажды полностью перекроют ток «жижи». Диагностики неисправности крайне проста: вероятность, что обе форсунки забьются или заржавеют до непроходимости одновременно, равно нулю. Если хоть одна подает признаки жизни — смело меняем неисправную и едем дальше.
Но если все форсунки безмолвствуют, то проблема кроется под капотом. Может быть, «шалит» водяной насос. Проверить его также несложно: его работу слышно. Не жужжит? Прежде чем броситься искать новый, нужно уделить пару минут блоку с предохранителями: возможно, замена копеечной детали решит вопрос. Ну а коли нет, целы предохранители, мы переходим в другую ценовую категорию.
Мотор стеклоомывателя ломается либо от старости, либо от работы «на холостую» — при пустом баке. Электрическая помпа устроена таким образом, что охлаждается той самой «омывайкой», и если дать «дрозда», то запросто сгорает. Причем, делает это не сразу, терпеливо перенося попытки автовладельца выжать из пустого бака еще капельку.
Но со временем даже сверхнадежный японский узел «затихает». Оригинальная деталь Denso с индексом MR245368 — которая и стояла в нашем баке — стоит 1 10 рублей даже в оригинальной коробке Mitsubishi. Не оригинал — 460 рублей. Меняется крайне просто: фишки отсоединяются, старая запчасть вытаскивается без применения инструмента, новая, соответственно, вставляется. При наличии ямы процедура занимает 10 минут с двумя перерывами.
Редакционный Mitsubishi Lancer в кузове универсал позволяет разнообразить диагностику — у него два моторчика стеклоочистителя, в силу наличия форсунки и на заднее стекло. Так вот, один гудел, другой — нет, а жидкость не поступали ни на одно из стекол. Проблема в самом баке, который от времени и некорректной эксплуатации потерял герметичность. Проще говоря, потек.
Снятие бачка подтвердило наши догадки: решето. Обычно бачок, который в нашем случае стоит впереди, прямо под бампером, приходит в негодность от столкновения, но в конкретно ситуации виновником неудобств и трат стал генерал Мороз. Залитая прошлым владельцем вода превратилась в лед и разнесла резервуар буквально в щепки: стыки, рельефные места и прочие изгибы покрылись паутиной трещин, сквозь которые незамерзающая жидкость вытекала полностью за несколько секунд.
Новый оригинальный бачок уже не найти, зато продается множество аналогов, стоимостью от 2400 рублей. Такую задачу, как хранение «незамерзайки», можно доверить и копии. Однако с поиском нужного нам тоже возникают некоторые сложности — нам ведь требуется запчасть на универсал, то есть под два мотора. В итоге проблема решилась просто и дешево: разборка обогатила нас целой деталью с пробкой — она отдельно стоит 300 рублей и попадается не часто — и двумя работающими моторами. Цена — 1500 рублей, а заменили мы его самостоятельно за те же 10 минут.
Выбор Mitsubishi Lancer для годового эксперимента пока себя полностью оправдывает: все возникающие проблемы решаются просто, быстро и дешево, благодаря огромному разнообразию деталей, которые всегда в наличии.
Да и цены, мягко говоря, не кусаются. Безусловно, впереди нас ждет еще множество работ по приведению машины в чувство, но уже сейчас можно смело утверждать: эта покупка доступна каждому, независимо от толщины кошелька.