Названа сроки начала продаж в России нового кроссовера Chery Omoda 5

По данным наших зарубежных коллег из AutoHome, пока Chery наладила производство только одной модификации Omoda 5 — с 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л. с. и семиступенчатым «роботом». Другие версии — с 1,5-литровым агрегатом, гибридной силовой установкой и электродвигателем — встанут на конвейер чуть позже.

Китайские продажи новинки еще не стартовали, хотя примерные цены на внутреннем рынке уже известны: от 110 000 до 150 000 юаней, что по нынешнему курсу равняется 1,3 — 1,8 млн рублей. Но не стоит обращать на эти прайсы особого внимания, ведь в России Chery Omoda 5 наверняка будет стоить дороже — как минимум из-за импорта.

Да-да, осенью, как обещали представители Chery, компактный кроссовер приедет и к нам. Причем Россия наравне с Бразилией является одним из ключевых рынков для этой модели. Ей предстоит бороться за кошельки потребителей с Geely Coolray и Haval Jolion. Но оценить шансы можно будет лишь после того, как китайцы раскроют хоть какую-нибудь информацию об SUV для нашего рынка. Пока же о нем неизвестно ровным счетом ничего — не подтверждено даже название.