Почему с 16 февраля на российском авторынке может начаться катастрофа «по-украински»

Похоже, что точная дата начала «российской агрессии против Украины» назначена. Американские телеканалы 14 февраля распространили заявление Байдена в адрес представителей стран НАТО, что кровавая мясорубка на востоке Украины заработает 16 февраля. Что ж, американцам виднее: они и посольство свое эвакуируют уже… Как бы то ни было, но если верить Байдену, то именно 16 февраля станет для россиян рубежом, после которого экономика нашей страны получит мощный пинок от западной цивилизации в направлении, по которому уже давно ковыляют Иран, Куба, Венесуэла и Северная Корея. То есть попадет под массированные экономические санкции.
Так что же конкретно произойдет после того, как украинские войска, судя по всему, начнут наступление на непризнанные республики Донбасса, а Россию немедленно признают участником этого конфликта, вторгшейся на территорию Незалежной — с последующим букетом экономических рестрикций?
Для начала, еще до введения самих санкций, на «военных» новостях биржевые спекулянты обвалят курс российской валюты до очередного днища. Может быть до рубежей в 90–100–120 рублей за доллар. Или еще ниже… Точную цифру тут называть сейчас сложно. Да и бесполезно это — реальность очень скоро может оказаться еще более печальной.
Из-за падения курса рубля автомобили в России подорожают до совсем уж заоблачных цен. Ведь даже в автомобилях вроде как российской LADA применяется огромное количество импортных комплектующих, приобретаемых за валюту. Про ценники на собираемые в России иномарки и, уж тем более импортируемые из-за рубежа модели останется только печально помолчать. Спрос на такие авто катастрофически упадет.
Совершенно точно, что после этого российский рынок резко станет неинтересен тем автопроизводителям, кто не удосужился организовать у нас местное сборочное производство. В особенности это касается некоторых «японцев». С большой долей вероятности они просто уйдут из России. После того, как США и их союзники, — страны Европы, Южная Корея и та же Япония введут согласованные (как утверждается) экономические санкции против нашей страны, те автопроизводители, кто попробует остаться и выжить с помощью своих российских заводов, скорее всего, тоже ненадолго задержатся у нас.
И это хотя бы потому, что американские, европейские, японские и корейские политики быстренько объяснят воротилам мирового автопрома «политику партии». И те, скорее всего, дисциплинированно свернут свою деятельность в РФ. Вспомните, как оперативно «свалили» из России американские Ford и GM. Как говорится: «и так будет с каждым»!
Разве что с Китаем такой сценарий может не сработать. Америrано-европейские санкции будут исполнять лишь те китайские компании, кто ориентируется на рынки этих стран. Зато, например, автопроизводители, работающие преимущественно на китайского потребителя, не упустят своего счастья и быстренько заполнят освободившиеся ниши на авторынке России. В итоге россияне останутся один на один с такими левиафанами мирового автопрома, как АВТОВАЗ с УАЗ. И кучей китайских автобрендов. С заоблачными ценниками…
Хотелось бы, конечно, ошибиться в этом прогнозе. Но вся логика происходящего указывает на то, что «политика» неукротимо движется по вышеизложенному сценарию.