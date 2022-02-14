Почему с 16 февраля на российском авторынке может начаться катастрофа «по-украински»

Похоже, что точная дата начала «российской агрессии против Украины» назначена. Американские телеканалы 14 февраля распространили заявление Байдена в адрес представителей стран НАТО, что кровавая мясорубка на востоке Украины заработает 16 февраля. Что ж, американцам виднее: они и посольство свое эвакуируют уже… Как бы то ни было, но если верить Байдену, то именно 16 февраля станет для россиян рубежом, после которого экономика нашей страны получит мощный пинок от западной цивилизации в направлении, по которому уже давно ковыляют Иран, Куба, Венесуэла и Северная Корея. То есть попадет под массированные экономические санкции.

Так что же конкретно произойдет после того, как украинские войска, судя по всему, начнут наступление на непризнанные республики Донбасса, а Россию немедленно признают участником этого конфликта, вторгшейся на территорию Незалежной — с последующим букетом экономических рестрикций?

Для начала, еще до введения самих санкций, на «военных» новостях биржевые спекулянты обвалят курс российской валюты до очередного днища. Может быть до рубежей в 90–100–120 рублей за доллар. Или еще ниже… Точную цифру тут называть сейчас сложно. Да и бесполезно это — реальность очень скоро может оказаться еще более печальной.