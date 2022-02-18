Renault готовит к премьере совершенно новый автомобиль

Не так давно компания Renault объявила о своем намерении электрифицировать всю продуктовую линейку к 2030 году. Активная работа в этом направлении уже ведется, и первый результат — концептуальный автомобиль на водороде, созданный под чутким руководством главного дизайнера марки Жиля Видаля.

В преддверии презентации, представители Renault не раскрывают никаких подробностей, отмечая лишь, что шоу-кар воплощает в себе «ключевые аспекты стратегии устойчивого развития компании: защита окружающей среды, безопасность и инклюзивность». Кроме того, эта машина — демонстрация прогресса в сфере экономики замкнутого цикла: иначе говоря, использования восстановленных и переработанных материалов.

Пока сложно сказать и о том, в чем заключается главная задача нового концепт-кара: подвести некий промежуточный итог и наглядно показать публике, над чем трудятся французы, или же намекнуть на совершенно новую модель, которая однажды доберется до конвейера. Это, вероятно, мы узнаем лишь после премьеры.