Страшно, аж жуть: в России представлен грузовик EVM Pro

При этом петербургские стартаперы забывают, что продажи вполне удачной электрической «Газели», созданной самим Горьковским автозаводом, исчисляются единицами. А здесь для никому неизвестной новинки сразу заявлен весьма солидный тираж.

Плюс напомним, что «электричка» построена на базе уазовского «Профи» — модели, мягко говоря, не самой удачной. Исходный автомобиль ругают за слабую раму, низкое качество сборки, недостаточно эффективные тормоза и множество других недостатков.

Скорее всего, в EVM Pro все эти минусы сохранены. А кроме того, появился новый — это дизайн. Машина получила совершенно нелепую решетку радиатора, за которой отчетливо видны электромобильные «потроха». Неужели нельзя было сделать нечто более симпатичное?

В общем, «я его слепила из того, что было». И если реальные покупатели однозначно поймут, что перед ними — полукустарная поделка вместо нормального автомобиля, то чиновников устроит и такое. Ведь «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» уже похвалил сам Минпромторг!