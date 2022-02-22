Страшно, аж жуть: в России представлен грузовик EVM Pro

При полной массе 3,5 тонны EVM Pro может взять на борт одну тонну груза. Вдобавок производитель нескромно заявляет 300 километров пробега на одной зарядке! Это действительно много.
Правда, чтобы добиться такой дальнобойности, авторам проекта пришлось использовать дорогостоящие литий-ионные аккумуляторы. Поэтому стоимость грузовика составит 3 500 000 рублей.
Для сравнения, обычную бензиновую «Газель Бизнес» сейчас можно купить за 1 500 000 «целковых». Найдутся ли среди отечественных перевозчиков желающие переплачивать сразу пару «лимонов» ради экологии? Представители фирмы EVM уверены, что найдутся, и даже планируют ежегодно выпускать до тысячи подобных машин.
При этом петербургские стартаперы забывают, что продажи вполне удачной электрической «Газели», созданной самим Горьковским автозаводом, исчисляются единицами. А здесь для никому неизвестной новинки сразу заявлен весьма солидный тираж.
Плюс напомним, что «электричка» построена на базе уазовского «Профи» — модели, мягко говоря, не самой удачной. Исходный автомобиль ругают за слабую раму, низкое качество сборки, недостаточно эффективные тормоза и множество других недостатков.
Скорее всего, в EVM Pro все эти минусы сохранены. А кроме того, появился новый — это дизайн. Машина получила совершенно нелепую решетку радиатора, за которой отчетливо видны электромобильные «потроха». Неужели нельзя было сделать нечто более симпатичное?
В общем, «я его слепила из того, что было». И если реальные покупатели однозначно поймут, что перед ними — полукустарная поделка вместо нормального автомобиля, то чиновников устроит и такое. Ведь «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» уже похвалил сам Минпромторг!