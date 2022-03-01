Infiniti опубликовала тизер совершенно нового автомобиля

Корпорация Nissan приступает к подготовке сборочного предприятия в Кантоне. Когда масштабная модернизация завершится и первый автомобиль встанет на конвейер, пока непонятно, но уже известен объем инвестиций — в «апгрейд» завода японцы вложат порядка 500 млн долларов.

«Полагаем, что к 2030 году большинство автомобилей Infiniti во всем мире получат электрифицированную силовую установку. Сегодня, объявляя производственную площадку нового поколения электрических моделей, мы делаем значительный шаг к достижению этой цели», — заявил «АвтоВзгляду» председатель совета директоров Infiniti Пейман Каргар.

Что же до автомобиля на тизере, то о нем японцы не раскрывают никакой информации. Вероятно, перед нами концептуальная модель, призванная показать, какими станут «электрички» Infiniti.

Напомним, ранее стало известно, что Infiniti и Nissan планируют выпустить первые электромобили «нового поколения» в 2025 году. А к 2030-му линейка «зеленых» моделей корпорации расширится до 23 машин, восемь из которых получат гибридные установки.