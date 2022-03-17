«Обязательный техосмотр»: правительство вновь меняет правила игры

Под оглушительный «шумок» российской спецоперации на Украине, правительство РФ, как выяснилось, занимается не только всевозможными авралами на фондовых и валютных рынках и глобальной экономикой страны, но и не забывает о теме, непосредственно касающейся отечественных автовладельцев. Речь идет об эпопее вокруг многострадального обязательного техосмотра. Его вроде как отменили в конце 2021 года. Но несмотря на это, многие автомобилисты почему-то ждали, что эта самая «отмена» обязательного ТО для легковых машин произойдет только с 1 марта 2022-го. Ну а после того, как в конце февраля бабахнуло на Украине, переживания на тему ТО у россиян резко пропали по всем известным причинам.
А между тем, у властей, как выяснилось, все еще есть чего сказать электорату на эту тему. Об этом свидетельствует появление постановления правительства РФ №306. Свежепринятый документ меняет правила проведения обязательного техосмотра и должен вступить в силу 1 сентября текущего года. По сути, он сводится к изменению перечня систем и узлов, которые обязательно следует проверить в автомобиле в ходе ТО. Этот список подвергся серьезному урезанию — с установленных ныне действующими нормативами 82 пунктов до 55.
В частности, с осени 2022 года будут упразднены следующие проверки: наличия повреждений и ржавчины на трубопроводах тормозной системы, уровня шума системы выпуска отработанных газов двигателя, подачи омывающей жидкости на лобовое стекло. На пунктах техосмотра перестанут обращать внимание на капли рабочих жидкостей из мотора, узлов трансмиссии (включая КП, редукторы, задний мост, сцепление), а также из системы охлаждения, кондиционера и аккумулятора. Для прохождения ТО больше не будет необходимо иметь в машине аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и работоспособное штатное противоугонное устройство.
Напомним, что с 30 декабря 2021 года необходимость регулярного ТО для частных владельцев легковых машин в России была законодательно отменена. По-старому проходить техосмотр должны лишь грузовики, автобусы и легковушки, используемые для ведения бизнеса и в таксомоторных перевозках. Автовладельцам-физлицам придется проходить техосмотр лишь в двух случаях: при перерегистрации прав собственности на подержанную машину и при внесении изменений ее конструкцию.