«Обязательный техосмотр»: правительство вновь меняет правила игры

Под оглушительный «шумок» российской спецоперации на Украине, правительство РФ, как выяснилось, занимается не только всевозможными авралами на фондовых и валютных рынках и глобальной экономикой страны, но и не забывает о теме, непосредственно касающейся отечественных автовладельцев. Речь идет об эпопее вокруг многострадального обязательного техосмотра. Его вроде как отменили в конце 2021 года. Но несмотря на это, многие автомобилисты почему-то ждали, что эта самая «отмена» обязательного ТО для легковых машин произойдет только с 1 марта 2022-го. Ну а после того, как в конце февраля бабахнуло на Украине, переживания на тему ТО у россиян резко пропали по всем известным причинам.

А между тем, у властей, как выяснилось, все еще есть чего сказать электорату на эту тему. Об этом свидетельствует появление постановления правительства РФ №306. Свежепринятый документ меняет правила проведения обязательного техосмотра и должен вступить в силу 1 сентября текущего года. По сути, он сводится к изменению перечня систем и узлов, которые обязательно следует проверить в автомобиле в ходе ТО. Этот список подвергся серьезному урезанию — с установленных ныне действующими нормативами 82 пунктов до 55.