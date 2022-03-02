Как российские власти могут помочь автовладельцам пережить украинский кризис

Инструментарий мер для облегчения участи моторизованных россиян, которых, между прочим, около 50 млн., у властей, на самом деле, достаточно широк. Причем от них не требуется даже выдавать кому-то некие денежные пособия или, скажем, компенсировать часть кредитов. Нет, речь не об этом. Достаточно просто уменьшить прессинг поборов с автомобилистов. Хотя бы на период самой острой фазы надвигающегося кризиса.

Можно начать со сдерживания ползучего, но непрерывного роста цен на топливо. Сейчас нефтяные компании обязаны продавать на бирже лишь 11% от всего выпускаемого ими бензина и 7,5% — дизтоплива. Нефтяники периодически доводили эти объемы до 20—30%. Но несмотря на это, мы наблюдаем сейчас рост цен на АЗС.

Чтобы уменьшить давление королей бензоколонок на «карман» рядового автовладельца, Федеральная антимонопольная служба могла бы повысить норму обязательной продажи моторных топлив на бирже до, скажем, 50% от всего объема выпуска. При таком мощном предложении оптовые цены на горючее наверняка не смогут расти. Благодаря этому вздохнут чуть посвободней не только миллионы владельцев легковушек.