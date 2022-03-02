Как российские власти могут помочь автовладельцам пережить украинский кризис

Инструментарий мер для облегчения участи моторизованных россиян, которых, между прочим, около 50 млн., у властей, на самом деле, достаточно широк. Причем от них не требуется даже выдавать кому-то некие денежные пособия или, скажем, компенсировать часть кредитов. Нет, речь не об этом. Достаточно просто уменьшить прессинг поборов с автомобилистов. Хотя бы на период самой острой фазы надвигающегося кризиса.
Можно начать со сдерживания ползучего, но непрерывного роста цен на топливо. Сейчас нефтяные компании обязаны продавать на бирже лишь 11% от всего выпускаемого ими бензина и 7,5% — дизтоплива. Нефтяники периодически доводили эти объемы до 20—30%. Но несмотря на это, мы наблюдаем сейчас рост цен на АЗС.
Чтобы уменьшить давление королей бензоколонок на «карман» рядового автовладельца, Федеральная антимонопольная служба могла бы повысить норму обязательной продажи моторных топлив на бирже до, скажем, 50% от всего объема выпуска. При таком мощном предложении оптовые цены на горючее наверняка не смогут расти. Благодаря этому вздохнут чуть посвободней не только миллионы владельцев легковушек.
Стоимость дизтоплива неизбежно закладывается в розничные цены на все товары, которые доставляются автомобильным транспортом. Фиксация ценников на АЗС хоть немного, но сдержит рост стоимости содержимого прилавков в магазинов.
Решению той же задачи могло бы посодействовать параллельное снижение расценок на проезд грузовиков по федеральным трассам. Да, владельцы системы «Платон» недополучат из-за этого какую-то часть прибыли. Но разве им не следует тоже проявить солидарность с народом России и слегка умерить свои финансовые аппетиты? Точно также, кстати, власти могли бы (хотя бы на время!) отменить или существенно уменьшить плату за парковку во всех городах нашего отечества, где она взимается.
И на какой-то период отменить пресловутые «грузовые пропуска» в столице. Давно звестно, то в Москве сложилась полутеневая сеть фирм-посредников, которые за деньги оперативно «решают проблемы» с получением этих разрешений. Им платят полавляющее большинство владельцев грузового транспорта, работающие в Москве. Может, на время кризиса стоит избавить транспортный бизнес от поборов со стороны компаний-паразитов? Или столичным чиновникам, с которыми те наверняка аффилированы, ну никак не хочется терять свои неофициальные доходы?
Заговорив о плате за проезд, нельзя не упомянуть о платных трассах. Пусть даже не о тех, строительство которые финансировали частные компании (на деньги, правда, фактически взятые из госбюджета в виде кредитов госбанков), а, например, о трассе М4 «Дон», которую реконструировали исключительно на бюджетные срдства. Это же, по сути, главная автомагистраль из центра России к Черному морю, по которой россияне массово поедут (а куда им еще деваться теперь?) отдыхать летом.
Если вспомнить о том, что из-за санкций все аэробусы Boeing и Airbus в России встанут на прикол в ближайшие месяцы и наступит жуткий дефицит (и дороговизна) авиабилетов, то «Дон» ждет еще более жаркий сезон отпусков, чем обычно. Может быть, хватит уже государству «доить» миллионы автомобилистов, едущих по этому шоссе к морю и начать (хотя бы в честь украинских побед), как и требует здравый смысл, чинить М4 из денег, которые непрерывно «стригут» с водителей в виде топливных акцизов?
Наверняка высоколобые экономисты, обитающие в уютных кабинетах министерств и ведомств, могут назвать еще кучу способов поддержать российских автовладельцев. Но пойдет ли правительство навстречу «населению» или продолжит «спасать» монополистов и нефтяных магнатов от падения их прибылей? Ближайшее время покажет: кто на самом деле важнее для сидящих на жирном государственном пайке экономических «кормчих».