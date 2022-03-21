Из-за украинского конфликта стало нечем платить по автокредиту: что делать?

Увы, но уйти на кредитные каникулы могут не все, ведь есть ряд условий. Во-первых, заемщик должен доказать, что его доход за месяц до обращения упал более чем на 30%. Во-вторых, под программу подпадают лишь те договоры, что были заключены до 1 марта. В-третьих, предусмотрены ограничения по сумме долга на момент реструктуризации: не более 300 000 рублей по потреб- или автокредиту без залога и не более 700 000 — по залоговому автокредиту.

Если все условия соблюдены, то должник может получить отсрочку на период до 6 месяцев или снизить размер платежей. Для этого ему следует обратиться в свой банк и представить документы, подтверждающие финансовые сложности. Это может быть и справка о доходах по форме 2 / 3-НДФЛ, и копия трудовой книжки, и лист нетрудоспособности — у всех кредиторов по-разному, в каждом конкретном случае нужно уточнять.

Да, кредитные каникулы действительно могут выручить в сложной ситуации. Тем более что они — при соблюдении всех условий — никак не влияют на кредитную историю: она пострадает лишь в том случае, если клиент предоставляет недостоверные данные или нарушает новый, «льготный» график погашения долга. Однако важно помнить, что кредитные каникулы — не панацея, и займ все равно придется выплачивать.