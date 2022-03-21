Из-за украинского конфликта стало нечем платить по автокредиту: что делать?

Обострение украинского конфликта вынудило многие зарубежные компании приостановить свою деятельность в России, из-за чего десятки, а то и сотни тысяч граждан остались без работы. Да, большинству зарплаты продолжают «капать», но в сильно усеченном объеме. Этих денег, возможно, хватает на еду и «коммуналку», но на погашение кредита за «ласточку» — уже нет. И что же делать тем, кто внезапно оказался в долговой яме?
Первое, что может прийти на ум в критической ситуации — избавиться от «балласта», то есть перепродать автомобиль на вторичном рынке и часть вырученных средств направить на погашение долга. Но он по понятным причинам подходит далеко не всем. И хорошо, что есть другой, менее радикальный вариант: воспользоваться так называемыми кредитными каникулами, которые вновь доступны россиянам с 8 марта 2022 года.
Увы, но уйти на кредитные каникулы могут не все, ведь есть ряд условий. Во-первых, заемщик должен доказать, что его доход за месяц до обращения упал более чем на 30%. Во-вторых, под программу подпадают лишь те договоры, что были заключены до 1 марта. В-третьих, предусмотрены ограничения по сумме долга на момент реструктуризации: не более 300 000 рублей по потреб- или автокредиту без залога и не более 700 000 — по залоговому автокредиту.
Если все условия соблюдены, то должник может получить отсрочку на период до 6 месяцев или снизить размер платежей. Для этого ему следует обратиться в свой банк и представить документы, подтверждающие финансовые сложности. Это может быть и справка о доходах по форме 2 / 3-НДФЛ, и копия трудовой книжки, и лист нетрудоспособности — у всех кредиторов по-разному, в каждом конкретном случае нужно уточнять.
Да, кредитные каникулы действительно могут выручить в сложной ситуации. Тем более что они — при соблюдении всех условий — никак не влияют на кредитную историю: она пострадает лишь в том случае, если клиент предоставляет недостоверные данные или нарушает новый, «льготный» график погашения долга. Однако важно помнить, что кредитные каникулы — не панацея, и займ все равно придется выплачивать.
— Сумма задолженности по процентам, неустойке, штрафам, которая образовалась на дату предоставления каникул, фиксируется и не меняется в течение всего периода. Кроме того, после погашения обязательств по кредиту заемщику также нужно выплатить проценты, начисленные на сумму основного долга за время каникул. Опасность такого льготного периода в том, что не все заемщики осознают, что обязательства по кредиту никуда не деваются, и оказываются не готовы к выходу с каникул, — объяснили порталу «АвтоВзгляд» в «РГС Банке».
А что же делать тем, кто не может воспользоваться кредитными каникулами? Скажем, из-за того, что по документам их доход снизился меньше чем на 30% или сумма долга превышает допустимые 300 000 или 700 000 рублей. Таким заемщикам стоит обратить внимание на рефинансирование и прочие банковские программы, направленные на поддержку клиентов в сложных ситуациях.
К слову, обострение украинского конфликта заставило понервничать не только тех должников, что потеряли свой доход. Начали переживать и те, кто сохранил работу и заплату в полном объеме, ведь у них тоже появились вопросы. И самый частый — имеет ли право банк из-за изменений ставки ЦБ пересмотреть условия договоров, заключенных задолго до украинских событий? Отвечаем: в некоторых случаях имеет.
— Новые условия не касаются старых договоров с фиксированной ставкой. Но если ставка в договоре указана переменная, плавающая (например, для долгосрочных кредитов, когда процентная ставка может быть привязана к ставке ЦБ и индексу MosPrime), то коррекции не избежать. Впрочем, судя по последним новостям, правительство готовит ряд мер поддержки для таких заемщиков, определяя «переходный» период по кредитам, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» Лилия Маркова, генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг».
Чтобы не испортить кредитную историю и не «попасть» на штрафы, следует перечитать кредитный договор или, опять же, проконсультироваться у сотрудников банка. Убедиться в том, что ставка, по соглашению, является фиксированной, а никакие форс-мажорные обстоятельства, которые также могут повлечь за собой изменение условий, места не имеют.
…Добавим, что к сегодняшнему дню средние ставки по автокредитам выросли до 25—30%. И с начала месяца кредиторы фиксируют стремительное снижение спроса: скажем, в том же «РГС Банке» ежедневный поток заявок сократился примерно на треть по сравнению с первыми неделями февраля. Объясняется это в том числе и тем, что новые машины сильно подорожали. Прибавили в цене и «бэушки», но не так ощутимо — их пока еще можно приобрести по более-менее адекватным прайсам.