У рухнувшего авторынка есть один плюс, но со знаком минус

Последние несколько недель в условиях ухода западных брендов с российского авторынка, роста курса рубля, логистических проблем и продолжающегося дефицита чипов цены на автомобили в стране взлетели до небес. В этой ситуации покупка нового авто стала сродни спецоперации, а главное — возникает вопрос, стоит ли сегодня покупать машину вообще?

Затрудняются с ответом на него и матерые автоэксперты. Правда же в том, что сказать точно, на какое дно рухнут автопродажи в обозримом будущем, сейчас практически невозможно.

Сегодня ситуация с комплектующим усложнилась многократно. Большинство автопроизводителей сами не совсем понимают, как из нее выходить. К этой проблеме добавляется и внешнеэкономическая — как, собственно, эти комплектующие оплатить и доставить. И ее вряд ли можно будет разрешить в ближайшее время.

– У нас сегодня, по сути, разорвались все логистические цепи, а с автологистикой стало совсем сложно, — говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова. — Поскольку с переездами через границы на авто теперь большие проблемы, остались только море и железные дороги. Также запущены дополнительные паромы в калининградском порту, что облегчает, но не разрешает проблему с логистикой полностью…