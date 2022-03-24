У рухнувшего авторынка есть один плюс, но со знаком минус

Последние несколько недель в условиях ухода западных брендов с российского авторынка, роста курса рубля, логистических проблем и продолжающегося дефицита чипов цены на автомобили в стране взлетели до небес. В этой ситуации покупка нового авто стала сродни спецоперации, а главное — возникает вопрос, стоит ли сегодня покупать машину вообще?
Затрудняются с ответом на него и матерые автоэксперты. Правда же в том, что сказать точно, на какое дно рухнут автопродажи в обозримом будущем, сейчас практически невозможно.
Сегодня ситуация с комплектующим усложнилась многократно. Большинство автопроизводителей сами не совсем понимают, как из нее выходить. К этой проблеме добавляется и внешнеэкономическая — как, собственно, эти комплектующие оплатить и доставить. И ее вряд ли можно будет разрешить в ближайшее время.
– У нас сегодня, по сути, разорвались все логистические цепи, а с автологистикой стало совсем сложно, — говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова. — Поскольку с переездами через границы на авто теперь большие проблемы, остались только море и железные дороги. Также запущены дополнительные паромы в калининградском порту, что облегчает, но не разрешает проблему с логистикой полностью…
– Учитывая все негативные факторы, наш ждет дефицит, В годовом выражении — порядка полмиллиона новых автомобилей, — считает руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — Минимальный спрос на авто в РФ в год — полтора миллиона штук. Это значит, что в 2022 году дефицит машин составит треть от общего предложения…
Решить эту проблему, по мнению депутатов Госдумы, можно, облегчив правила ввоза подержанных авто для физических лиц, чтобы граждане самостоятельно могли завозить их из других стран. Еще один стимул для рынка предлагает Петр Шкуматов — это обнуление таможенных пошлин на автомобили:
– В любом случае, цены будут сильно повышаться, пропорционально физической недоступности автотранспорта. И даже китайские производители, которые сейчас активно заходят на наш рынок, быстро ситуацию не исправят. Это инерционная история с временным лагом минимум в полгода, поэтому вряд ли мгновенно возникший дефицит, без стимулирующих мер, может быть восполнен в короткие сроки…
А Максим Шишко, генеральный директор «АВТОDOM Подписка», вообще сомневается, что в ближайшее время люди станут слишком беспокоиться о приобретении авто, а будут направлять деньги на более важные цели:
– Из-за санкций и ухода с рынка ряда компаний, сейчас есть сложности со стороны гарантийно-технической поддержки, проблемы по доступу к софту, невозможно провести диагностику некоторых автомобилей. Текущая доступность кредитов тоже не простая, — отмечает представитель автодилера.
Гарантийные и пост гарантийные авто подорожали больше всего, а аудитория смещается и продолжит смещать свое внимание с новых на подержанные авто, сошлись во мнении участники «круглого стола», отметив, что за последние месяцы активность на сайтах объявлений по продаже авто упала на 10—15 процентов.
К чему нас приведет текущая ситуация? По мнению экспертов — к увеличению сроков эксплуатации авто. Даже если вдруг санкции завтра закончатся, все упрется в пресловутый дефицит полупроводников, который будет ощущаться даже при всех благоприятных условиях, как минимум до 2023 года.
И если сейчас не предпринять стимулирующих мер, дефицит автомобилей будет иди по нарастающей, стоимость машин расти, а рынок падать.
Но есть и «хорошие» новости. Дороги станут свободнее. Потому что машины становится роскошью — редкой и очень, очень дорогой в обслуживании.