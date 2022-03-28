Для автомобилей дешевле 10 000 000 рублей отменили налог на роскошь

Неделю назад, 22 марта, Госдума приняла в третьем чтении законопроект о налоговых льготах, который, помимо прочего, включил и повышение входного порога для «роскошных» автомобилей. Теперь же его подписал Президент: поправки вступили в силу немедленно, так что налог на роскошь за 2022 год уже будет рассчитываться по новым правилам.

Что же конкретно изменилось? Исчезли повышающие коэффициенты для автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн и от 5 до 10 млн рублей. Напомним, раньше владельцам таких машин, входивших в «роскошный» перечень Минпромторга, «накидывали» от 10 до 100% суммы транспортного налога в зависимости от возраста транспортного средства. Отныне же надбавки действуют только на авто от 10 млн целковых (коэффициент 3).

Таким образом, из списка Минпромторга исчезнут все массовые автомобили — скажем, Kia Mohave, Toyota Highlander, Nissan Murano, Skoda Kodiaq, Subaru Outback, которые входили в него в 2021-м. Впрочем, учитывая, с какой скоростью дорожают новые машины (особенно сейчас, в эпоху санкций, дефицитов и валютных скачков), можно предположить, что через пару-тройку лет они все равно туда вернутся…