Mercedes-Benz готовит к премьере новейший T-класс

Прообразом нового Mercedes-Benz T-класса послужил электрический шоу-кар Concept EQT, представленный публике в прошлом году. Но серийный вариант компактвэна получился «спокойнее» — он больше смахивает на Citan Tourer: на тизерном изображении мы видим как минимум ту же переднюю оптику и радиаторную решетку. Хотя T-класс и займет в линейке «Мерседеса» ступеньку выше «Ситана».

Подробностей о новинке пока нет: очевидно, штутгартцы решили сохранить интригу до премьеры. Известно лишь, что T-класс сможет похвастать сдвижными дверями с обеих сторон, просторным салоном с модульной системой, массой «безопасных» и «комфортных» опций.

Как бы то ни было, T-класс в шоу-румах российских дилеров Mercedes-Benz все равно не появится — по крайней мере, в обозримом будущем. Ведь, как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, из-за ситуации вокруг Украины штутгартцы решили приостановить экспорт автомобилей в нашу страну и свернуть локальное производство. Однажды, вероятно, марка все же вернется, но уверенности в том, что вывод T-класса в России посчитают целесообразным, нет.