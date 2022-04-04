На каких авто будут ездить российские чиновники в условиях санкций

Заменить выбывших «европейцев» японскими одноклассниками тоже не выйдет, поскольку Япония ввела свои санкции. Запрет на экспорт из Страны восходящего солнца касается машин стоимостью от 6 000 000 йен (около $50 000). Новые правила, в первую очередь, остановят поставки «Лексусов», а заодно — топовых версий внедорожника Toyota Land Cruiser 300.

Так что остаются только «корейцы» и «китайцы» — «премиальные» и «попроще». Логично предположить, что в ближайшее время продажи автомобилей Hyundai, Kia и Genesis сильно вырастут. Также повышенной популярностью наверняка будет пользоваться продукция «поднебесных» марок Chery, Geely, Haval и Exeed.

Ну, а в категории «тяжелого люкса» единственным вариантом для обеспеченной публики и топовых чиновников останется дорогущий российский Aurus. Это его настоящий звездный час! Возможно, у него даже появится «антикризисная» версия — более дешевая и с меньшим количеством «наворотов». Но это только наши предположения.

Кстати, представители «Ауруса» уверяют, что готовы «заместить» представительские Audi, BMW и Mercedes. Но у нас по этому поводу есть сильные сомнения, ведь блок цилиндров двигателя и внутренности коробки передач для «Сената» делали в Германии. Не откажутся ли немецкие партнеры поставлять детали российскому партнеру?