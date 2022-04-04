На каких авто будут ездить российские чиновники в условиях санкций

Причина известна — в новый пакет санкций, введенный Евросоюзом, попали авто стоимостью более 50 000 евро (4 600 000 ₽ по текущему курсу), а также их компоненты. Иначе говоря, компании-производители автомобильного «премиума» не смогут организовать импорт, выпуск и, возможно, даже обслуживание самых дорогих моделей.
У марки Audi дороже 50 000 евро стоит большая часть версий модели А6, плюс флагманский седан А8; у BMW — «пятерки» и «семерки»; у Mercedes — Е- и S-класс. И, конечно, «санкционкой» отныне считается основная масса премиальных немецких кроссоверов.
Заменить выбывших «европейцев» японскими одноклассниками тоже не выйдет, поскольку Япония ввела свои санкции. Запрет на экспорт из Страны восходящего солнца касается машин стоимостью от 6 000 000 йен (около $50 000). Новые правила, в первую очередь, остановят поставки «Лексусов», а заодно — топовых версий внедорожника Toyota Land Cruiser 300.
Так что остаются только «корейцы» и «китайцы» — «премиальные» и «попроще». Логично предположить, что в ближайшее время продажи автомобилей Hyundai, Kia и Genesis сильно вырастут. Также повышенной популярностью наверняка будет пользоваться продукция «поднебесных» марок Chery, Geely, Haval и Exeed.
Ну, а в категории «тяжелого люкса» единственным вариантом для обеспеченной публики и топовых чиновников останется дорогущий российский Aurus. Это его настоящий звездный час! Возможно, у него даже появится «антикризисная» версия — более дешевая и с меньшим количеством «наворотов». Но это только наши предположения.
Кстати, представители «Ауруса» уверяют, что готовы «заместить» представительские Audi, BMW и Mercedes. Но у нас по этому поводу есть сильные сомнения, ведь блок цилиндров двигателя и внутренности коробки передач для «Сената» делали в Германии. Не откажутся ли немецкие партнеры поставлять детали российскому партнеру?