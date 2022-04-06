5 суперверсий LADA Niva, о которых вы даже не догадывались

Базовая модель ВАЗ 2121 «Нива» в том виде, в котором мы ее все помним и даже любим, вышла в тираж в апреле 1977 года. И с тех пор внедорожник остается на конвейере, радуя ценой и дюжими внедорожными способностями не только отечественного автомобилиста, но и водителей за границей. А знаете ли вы, что модификации «Нивы» были не только экспортные? Имелись в семействе и амфибии, и автодома, и модные тюнинг-проекты… В общем, часть из них мы вам сегодня и покажем.

НЕ ВЗЛЕТИМ, ТАК ПОПЛАВАЕМ

Знали ли вы о существовании ВАЗ-2122.600 «Река»? А между тем, это была грозная армейская модификации той самой «Нивы». Причем автомобиль не только легко справлялся с бездорожьем, но и умел плавать. Кузов «Реки» был герметичен, а крышу накрывал мягкий материал. Автомобиль благополучно добрался до государственной приемки, но дальше нее дело, увы, не пошло.