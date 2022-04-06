5 суперверсий LADA Niva, о которых вы даже не догадывались

Базовая модель ВАЗ 2121 «Нива» в том виде, в котором мы ее все помним и даже любим, вышла в тираж в апреле 1977 года. И с тех пор внедорожник остается на конвейере, радуя ценой и дюжими внедорожными способностями не только отечественного автомобилиста, но и водителей за границей. А знаете ли вы, что модификации «Нивы» были не только экспортные? Имелись в семействе и амфибии, и автодома, и модные тюнинг-проекты… В общем, часть из них мы вам сегодня и покажем.
НЕ ВЗЛЕТИМ, ТАК ПОПЛАВАЕМ
Знали ли вы о существовании ВАЗ-2122.600 «Река»? А между тем, это была грозная армейская модификации той самой «Нивы». Причем автомобиль не только легко справлялся с бездорожьем, но и умел плавать. Кузов «Реки» был герметичен, а крышу накрывал мягкий материал. Автомобиль благополучно добрался до государственной приемки, но дальше нее дело, увы, не пошло.
ГЛАМУРНЫЙ ОФФРОАД
Niva Saint-Tropez — такое горячее название внедорожник получил от одного из французских дилеров АвтоВАЗа, который самостоятельно решил усовершенствовать его внешний вид. Дизайнер Патрик Жиров нарисовал для внедорожника странноватого вида обвес и глухие диски. Лимитированная версия «Нивы» выпускалась в период с 1984-го по 1987 год.
МОБИЛЬНАЯ ДАЧА
А вот настоящая мечта путешественника — автодом на базе ВАЗ-2121 «Нива». Сегодня, когда мир неспокоен, а границы многих стран на замке, такой внедорожный автокемпер для внутреннего туризма пригодился бы как никогда. Шесть колес, вынесенные далеко вперед для обеспечения лучшей обзорности зеркала заднего вида, дополнительная секция с технической начинкой для комфортного проживания в автодоме, которая при необходимости отсоединяется от внедорожника, делая его использование более универсальным. В общем, с такими удобствами можно и нужно путешествовать. Стоит ли говорить, что таких машин было сделано мизерное количество? И тем не менее они были в истории отечественного внедорожника.
СБОРНАЯ СОЛЯНКА
А ведь еще были «Нивы» с правым рулем. Удлиненные версии, как «Тайга» и «Кедр». Из-за повышенных налогов на двигатели свыше 1500 куб. см в старом свете также внедорожник был представлен с двигателем 1,3 литра мощностью 69 л. с. от ВАЗ-21011. До сотни внедорожник с этим двигателем разгонялся едва ли не вечно — 25 секунд. А максимальная скорость не превышала 125 км/ч. Не странно, что на бездорожье возможности такой «Нивы» были скромны — попросту не хватало тяги. А потому и спросом большим эта модификация не пользовалась.
Мы обязательно еще расскажем и о других векрсиях легендарного внедорожника ВАЗ 2121 «Нива». А пока же хочется поздравить «старушку» с юбилеем, и пожелать ей все же трансформироваться во что-то еще более культовое и крутое. Тем более, что ситуация в мире подталкивает к эволюции.