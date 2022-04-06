Вместо Volvo и Caterpillar: в России построили огромный грузовой «капотник»

При снаряженной массе на уровне 32 тонн самосвал «Тонар» Т-35 может перевозить до 35 тонн сыпучих грузов. Его «ломающаяся» рама обеспечивает отменные маневренность и проходимость. Кроме того, на повышение последней работают полноприводная трансмиссия, 45-сантиметровый клиренс, а также блокировки всех дифференциалов.
Опытный экземпляр машины оснащен 6-цилиндровым 13-литровым дизелем марки Cummins. Но, понимая санкционные риски, создатели готовы оснастить капотного гиганта 15-литровой 420-сильной «восьмеркой» от Ярославского моторного завода.
Добавим, что новинка предназначена, в первую очередь, для (как говорят профессионалы) «вскрыши» залежей полезных ископаемых. Но также подобные самосвалы нужны для строительства дорог и других объектов, возводимых посреди полного бездорожья. Скажем, аналоги «Тонара» под марками Volvo и Caterpillar сейчас активно используются на строительстве трассы М12.
Что касается собственно Т-35, то на прошлой неделе на песчаном карьере во Владимирской области стартовали тестовые испытания этой машины. И, скорее всего, песок из карьера как раз уходит для отсыпки будущего «платника», что вскоре соединит Москву и Казань.