Jeep показал сразу семь новых внедорожников

У дизельного Jeep Bob Concept укороченный задний свес и 40-дюймовые шины, чтобы машина уверенно передвигалась по любому бездорожью. Также концептуальной новинке полагаются усиленные мосты и радикально переработанная подвеска.

Внедорожник Jeep Birdcage Concept будет интересен владельцам «Джипов», так как демонстрирует богатство выбора доступных акссесуаров. Jeep 41 Concept, напротив, имеет скромный набор «допов», так как стилизован под Willys MB времен Второй мировой.