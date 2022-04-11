Jeep показал сразу семь новых внедорожников

Машина на заглавном фото — это гибридный Jeep Grand Cherokee Trailhawk PHEV, ради фестиваля получивший усиленные рейлинги, синий декор кузова и грязевые шины BF Goodrich внешним диаметром 33 дюйма.
Jeep D-Coder Concept, созданный из «Гладиатора», примерил самые разнообразные аксессуары из фирменных каталогов фирм «Джип» и «Мопар». Это бамперы, шноркель и прочее-прочее, что только можно навесить на внедорожник!
У дизельного Jeep Bob Concept укороченный задний свес и 40-дюймовые шины, чтобы машина уверенно передвигалась по любому бездорожью. Также концептуальной новинке полагаются усиленные мосты и радикально переработанная подвеска.
Внедорожник Jeep Birdcage Concept будет интересен владельцам «Джипов», так как демонстрирует богатство выбора доступных акссесуаров. Jeep 41 Concept, напротив, имеет скромный набор «допов», так как стилизован под Willys MB времен Второй мировой.
Jeep Rubicon 20th Anniversary Concept создан, чтобы отметить 20-летию версии Rubicon. У 8-цилиндровой машины — тюнинговая выпускная система, увеличенный дорожный просвет, большие грязевые колеса и встроенная лебедка.
Наконеч, Jeep Wrangler Magneto 2.0 Concept — это второе поколение прошлогоднего электромобиля Magneto. Благодаря новому 634-сильному мотору вместо прежнего на 290 «лошадей» свежая «электричка» выпуливает до неполной «сотни» (97 км/ч) за 2 секунды!
Вдобавок аккумуляторному «Рэнглеру» растянули колесную базу, увеличили дорожный просвет и провели некоторые другие доработки. Но станет ли когда-нибудь такой Jeep серийным, его создатели осторожно умалчивают.