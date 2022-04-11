Первые фотографии будущей LADA Granta-2

Между собой заводчане долгое время называли проект будущей новинки «Грантой-2». Однако недавно маркетологи решили придумать другое имя… Силовой каркас кузова, а также платформу инженеры LADA взяли от Renault Logan третьего поколения. Зато кузовные панели, детали интерьера, моторы и коробки будут своими собственными.
Оценить оформление кузова мы можем благодаря снимку, опубликованному группой Avtograd News из соцсети VK. На фото отчетливо видны покатый силуэт и выштамповки на боковинах — дело Стива Маттина, давно покинувшего автогигант, живет и здравствует!
Как уточняет автор фотографии, по понятным причинам пожелавший остаться неназванным, этот кузов «проехал» по транспортировочной линии из комплекса окраски до сборочного конвейера. В общем плане первый «прогон» прошел штатно.
Теоретически, серийное производство новинки должно стартовать не позднее 2023 года. Правда, в нынешних условиях, наверное, никто не сможет гарантировать соблюдение изначально заданных сроков. Хотя сборочный конвейер под запуск уже готовят.
Кстати, в соцсети VK также совершенно случайно вспыли фотографии конвейера Ульяновского автозавода, на который заводят кузов неизвестного кроссовера. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это за машина.