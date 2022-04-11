Первые фотографии будущей LADA Granta-2

Фото: vk.com, группа Avtograd News.
Это удивительно, но АВТОВАЗ, объявив длительный корпоративный отпуск и остановив собственные конвейеры, не стал распускать по домам сотрудников Научно-технического центра, которые вовсю работают над абсолютно новой моделью, что выйдет под маркой LADA.
Алексей Кованов

Между собой заводчане долгое время называли проект будущей новинки «Грантой-2». Однако недавно маркетологи решили придумать другое имя… Силовой каркас кузова, а также платформу инженеры LADA взяли от Renault Logan третьего поколения. Зато кузовные панели, детали интерьера, моторы и коробки будут своими собственными.

Оценить оформление кузова мы можем благодаря снимку, опубликованному группой Avtograd News из соцсети VK. На фото отчетливо видны покатый силуэт и выштамповки на боковинах — дело Стива Маттина, давно покинувшего автогигант, живет и здравствует!

Фото производителя.

Как уточняет автор фотографии, по понятным причинам пожелавший остаться неназванным, этот кузов «проехал» по транспортировочной линии из комплекса окраски до сборочного конвейера. В общем плане первый «прогон» прошел штатно.

Теоретически, серийное производство новинки должно стартовать не позднее 2023 года. Правда, в нынешних условиях, наверное, никто не сможет гарантировать соблюдение изначально заданных сроков. Хотя сборочный конвейер под запуск уже готовят.

Кстати, в соцсети VK также совершенно случайно вспыли фотографии конвейера Ульяновского автозавода, на который заводят кузов неизвестного кроссовера. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это за машина.

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11 апреля 2022
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