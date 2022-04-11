Первые фотографии будущей LADA Granta-2

Между собой заводчане долгое время называли проект будущей новинки «Грантой-2». Однако недавно маркетологи решили придумать другое имя… Силовой каркас кузова, а также платформу инженеры LADA взяли от Renault Logan третьего поколения. Зато кузовные панели, детали интерьера, моторы и коробки будут своими собственными.

Оценить оформление кузова мы можем благодаря снимку, опубликованному группой Avtograd News из соцсети VK. На фото отчетливо видны покатый силуэт и выштамповки на боковинах — дело Стива Маттина, давно покинувшего автогигант, живет и здравствует!